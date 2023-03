Ribera Alta incorpora diez puntos de recogida de cápsulas de café

Mancomunidad de la Ribera Alta ha incorporado a la red de Circulacaps diez nuevos puntos para la recogida de cápsulas de café usadas de plástico y aluminio. Éstos se reparten en los puntos limpios de Cadreita, Azagra, Falces, Funes, Marcilla, Milagro, San Adrián y 4.400 puntos de recogida-.La red Circulacaps es un proyecto de recogida y reciclaje de este tipo de materiales que, recientemente, han lanzado 24 compañías fabricantes de cápsulas de café. Laha incorporado a la red de Circulacaps diez nuevos puntos para la recogida de cápsulas de café usadas de plástico y aluminio. Éstos se reparten en los puntos limpios de Peralta Villafranca y elevan a 67 los enclaves de recogida de estos residuos -a nivel nacional, la red alcanza los-.La red Circulacaps es un proyecto de recogida y reciclaje de este tipo de materiales que, recientemente, han lanzado 24 compañías fabricantes de cápsulas de café.

El objetivo principal de este proyecto es ofrecer un único sistema de reciclaje de cápsulas de café, tanto de aluminio como de plástico, que garantice una solución integral para el sector. “Asimismo, trabaja para expandir el sistema actual a través de la ampliación de los puntos de recogida, facilitando al consumidor un mejor y más amplio acceso al sistema, tanto a nivel nacional como local. De esta manera se asegura la circularidad de las cápsulas de café como residuo”, indicaron. Desde mancomunidad se refirieron al refuerzo de su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular ofreciendo, al mismo tiempo, un nuevo servicio al los vecinos y vecinas.

El sistema de Circulacaps, explican, se basa en un modelo colaborativo entre el consumidor, la distribución, las administraciones locales y las empresas del sector, fomenta el reciclaje por parte de los consumidores en determinados untos de venta o puntos limpios. Desde aquí, añaden, los distribuidores y los municipios trasladan las cápsulas a las plataformas o puntos de acumulación y es Circulacaps quien se encarga de recogerlas y reciclarlas, proporcionando una segunda vida al plástico, al aluminio y a los posos de café.

Una vez recogidas y transportadas a la planta correspondiente, de las cápsulas se extraen los posos de café y se separan para tratarlos adecuadamente y utilizarlos como abono de uso agrícola ya que cuentan con un alto contenido de nutrientes. Por su parte, las cápsulas se separan según sean de plástico o aluminio. En el caso de éstas últimas, se funden para poder reutilizar el material. Por su parte, las cápsulas de plástico también se tratan para producir una granaza que, posteriormente, se usa para fabricar otros productos como macetas, mobiliario urbano, etc.

Chatarrearte, o cómo convertir la basura en arte

Mancomunidad de la Ribera Alta, está recorriendo los diferentes municipios que la integran. Tras pasar porVillafranca, Cadreita y Materiales como aperos de labranza, cucharas, herraduras o incluso piezas de tractor, muelles, tornillos o timbres de bicicletas. Éstos son algunos de los materiales que el artista Miguel Herreras ha utilizado para dar forma a una exposición de figuras realizadas con chatarra. Chatarrearte es una exposición itinerante que, organizada por la, está recorriendo los diferentes municipios que la integran. Tras pasar por Milagro , ahora mismo se encuentra en Funes, donde recaló el pasado día 19 y se podrá visitar hasta este viernes 3 de marzo. Marcilla Falces serán las siguientes paradas antes de llegar al resto de municipios.

Aprovechando su estancia en cada localidad, desde la mancomunidad se está hablando con los diferentes colegios para invitarles a visitarla pudiendo además interactuar con el artista. Se busca así, explican desde la entidad, que los más pequeños descubran los materiales con que están construidas las esculturas. “En el lenguaje coloquial, al residuo se le asignan acepciones como algo que no sirve de nada, algo que hay que tirar, algo que ya no vale. Pues bien, el artista Miguel Herrero viene a corregir ese uso coloquial que hacemos de esa palabra, lo que para nosotros ya no sirve a él le supone la materia prima de su trabajo”, remarcaron.

Busca esta exposición itinerante poner en valor el mensaje escondido detrás de numerosas horas de trabajo. “Muchas veces tiramos a la basura cosas que todavía pueden servir, tanto para reutilizarlas como para convertirlas en otra cosa”, refieren. Por eso, desde mancomunidad inciden en la importancia de la concienciación. “Antes de tirar algo hay que estar seguros de que ya no se puede reutilizar. Y, si lo tiramos, lo hagamos en el lugar correspondiente para favorecer esos otros usos que pueden llegar a tener nuestras basuras”, concluyeron.