Orísoain, tras el rastro de la trufa

Para que la tradición trufera no se perdiera junto a la, que desde 2002 llevaba celebrándose en, el pueblo ha acogido durante el sábado y domingo el Fin de Semana de la Trufa de Valdorba. En las mismas fechas en que se celebraría la Feria, que por cuestiones meteorológicas y logísticas no ha podido organizarse este año, se retomaron aquellas actividades que no suponían una gran complicación para su desarrollo. Así, tras un sábado lleno de cuentacuentos, manualidades, charlas y degustaciones, el domingo cerró el evento con un paseo y una demostración de la recogida de trufas con perros.