Adif propone un túnel para compatibilizar el corredor de alta velocidad y el Yacimiento de Gariposa

túnel de 200 metros de longitud -150 de ellos excavados en mina- es la solución constructiva propuesta por Adif Alta Velocidad (AV) para compatibilizar el desarrollo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Zaragoza-Pamplona, a su paso por Unde longitud -150 de ellos excavados en mina- es laconstructiva propuesta porpara compatibilizar el desarrollo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Zaragoza-Pamplona, a su paso por Tafalla , con el Yacimiento de Gariposa, con el fin de garantizar su conservación

El túnel sustituiría a la propuesta inicial establecida en el proyecto, que consistía en una trinchera de algo más de 300 m de longitud y una altura máxima de unos 25 m. Con esta nueva solución, además, se conseguiría evitar una nueva afección al yacimiento en la reposición del gaseoducto contemplado en el proyecto constructivo, al posibilitar la reposición de este servicio sobre el nuevo túnel.

Asimismo, la solución constructiva propuesta "no representaría retrasos" en los plazos de construcción de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Zaragoza-Pamplona, cuya fecha de puesta en servicio está prevista en 2026 en el tramo Castejón-Campanas, ha indicado Adif en un comunicado.

En junio de 2021, se iniciaron los trabajos arqueológicos en el Yacimiento de Gariposa -catalogado en el Inventario Arqueológico de Navarra-, con motivo de las obras de construcción de la plataforma de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Zaragoza-Pamplona, en el tramo Castejón - Comarca de Pamplona, subtramo Tafalla Sur-Tafalla. En la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto ya se determinaba que el lugar debía ser objeto de especial atención.

Estos trabajos se desarrollaron en coordinación con la Dirección General de Cultura -Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra y han dado lugar al descubrimiento de un asentamiento amurallado con al menos dos torres y estructuras habitacionales interiores. Este lugar se data a finales de la II Edad de Hierro.

El recinto de Gariposa se integra dentro de la estructura territorial y defensiva romanas durante el período de conquista (ss. II-I a.C.), aunque no queda claro, con los trabajos llevados a cabo hasta la fecha, si aprovecha un asentamiento precedente de la Edad del Hierro o responde a una construcción ex novo. Atendiendo a su cronología, tipología constructiva-defensiva, dimensiones, localización, etc. podría catalogarse como un castellum, una clase de fortificación de tamaño menor que un castro y diferente de los campamentos (castra).

El interés de Gariposa radica en la información que pueden arrojar estos asentamientos de carácter militar del periodo romano. Con base en estos hallazgos, los técnicos arqueólogos del Gobierno de Navarra determinaron que era preciso conservar el yacimiento, y se requiere a la empresa Adif AV la modificación de proyecto inicial para la salvaguarda del mismo.

La identificación de este tipo de hallazgos es habitual en la construcción de infraestructuras ferroviarias y, así, cuando surgen "se activa un estricto protocolo establecido por la entidad, en coordinación con las indicaciones de los organismos competentes en materia de Patrimonio Histórico, con el objetivo de proteger los restos arqueológicos".