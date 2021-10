Interior permite a Tafalla abrir la plaza reduciendo ligeramente el aforo

apertura de la plaza de toros de 23 y 24 de octubre, con un cartel que se hará público próximamente. En los últimos días la apertura había estado en el aire ya que tras presentar el consistorio la solicitud después de haber acometido una serie de obras dirigidas a mejorar la protección contra incendios del coso tafallés, desde de la sección de juegos y espectáculos se les indicó que la plaza no cumplía con una normativa del año 1993 referente a la seguridad en la evacuación. El departamento de Interior autorizará finalmente lade Tafalla de cara a la organización de espectáculos taurinos el fin de semana de las ferias, los díascon un cartel que se hará público próximamente. En los últimos días la apertura había estado en el aire ya que tras presentar el consistorio la solicitud después de haber acometido una serie de obras dirigidas a mejorar la protección contra incendios del coso tafallés, desde de la sección de juegos y espectáculos se les indicó que la plazareferente a la seguridad en la evacuación.

Un hecho éste que había enfadado mucho al consistorio tafallés ya que ha invertido cerca de 100.000 euros en adecuar la plaza a la normativa contra incendios que fue lo que se les indicó desde Interior. Según explica el alcalde, Jesús Arrizubieta, en el año 2019, tras acceder la actual corporación al cargo, se les informó que la plaza no cumplía con la normativa contra incendios. “Ese año para poder abrir hubo que implantar una serie de medidas con la condición de que se acometerían las obras para adecuar la plaza. Y eso es lo que se ha hecho. Por eso, no entendíamos que al presentar la solicitud con el informe de las obras la contestación fuera que no cumplíamos con lo de 1993. La plaza data de 1888 y en los 28 años que han pasado desde el año 93 ¿por qué se permitió la apertura?”, refería el alcalde.

El argumento que se les exponía desde Interior es que con el aforo de la plaza la seguridad de evacuación no estaba garantizada. Por eso, los servicios urbanísticos del consistorio volvieron a dirigirse al departamento explicando que el ayuntamiento había hecho una inversión importante solventando lo que se les había pedido y que, si era necesario, se podría reducir el aforo algo para cumplir con los requisitos de seguridad en la evacuación. Finalmente, el ayuntamiento recibió este jueves a la mañana la respuesta favorable a la apertura que será con una reducción “mínima” de aforo que se concretará en los próximos días -el aforo del coso tafallés es de unas 3.600 personas-. Arrizubieta quiso agradecer la “buena disposición” encontrada por parte de los responsables de Interior.

Solventado el problema con la plaza, el ayuntamiento trabaja en la búsqueda de una empresa que se encargue de la instalación y retirada del vallado para poder celebrar encierros el 23 y 24 de octubre. Descartada la posibilidad de que lo haga la brigada de obras como sucede en verano por el elevado número de personal que debería estar dedicado en exclusiva a ello, el ayuntamiento se ha puesto en contacto con una empresa de Madrid, encargada de la preparación del vallado para el encierro de San Sebastián de los Reyes, entre otros. Personal de esta empresa estuvo el martes en Tafalla comprobando el recorrido. “Estamos a la espera del presupuesto. Buscamos que sea a un precio razonable ya que sería para dos días”, concluyó.