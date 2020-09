Detenido en Tafalla por causar daños a un coche por valor de más de 1.500 euros

Actualizada 10/09/2020 a las 08:55

Un vecino de Tafalla de 45 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de daños por agentes Grupo de Policía Judicial de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tafalla, en colaboración con la Policía Municipal de la localidad.



Una mujer denunció en dependencias de la Policía Foral que alguien le había causado numerosos desperfectos en su vehículo. Le habían rayado la mayor parte de la carrocería, roto los limpiaparabrisas y el retrovisor derecho cuya reparación ascendía a algo más de 1554€. Informaba que los desperfectos se habían producido mientras tenía el coche estacionado en su lugar de trabajo. Una compañera le avisó que tenía una nota en la luna delantera en la que se le solicitaba que no aparcara en el lugar donde lo hacía ya que, aunque no había ninguna señal que lo prohibiera, dificultaba la maniobra de carga y descarga de los camiones. La afectada preguntó a un trabajador de una empresa cercana que admitió haber dejado la nota, pero no saber nada de los daños ocasionados en el vehículo.

Los agentes a cargo de la investigación, tomaron manifestaciones a trabajadores de la zona buscando posibles testigos. Las investigaciones realizadas permitieron identificar a un vehículo y a una persona como presunta autora del delito, que fue detenida posteriormente. La afectada informó que el detenido había tenido una relación laboral en la empresa en la que ella trabajaba.



El Grupo de Policía Judicial de la Policía Foral adscrito a la comisaría de Tafalla instruyó el atestado que fue enviado a un juzgado tafallés.