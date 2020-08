Un paréntesis en la fiesta

Actualizada 14/08/2020 a las 06:00

Los aplausos que tras cada actuación que la comparsa de gigantes de Tafalla, la banda de música La Tafallesa y los danzaris sacaban de quienes se congregaban en la plaza para ver los bailes que cerraban las mañanas festivas de los días 15 y 16 de agosto no se escucharán este año. Estas citas constituían solamente dos de las decenas que estos colectivos culturales, junto con el resto de los que participan en las fiestas, nutrían el programa de actos que, en un año normal, estaría a punto de arrancar en la ciudad del Cidacos. Sin embargo, la pandemia provocada por el coronavirus ha obligado a todos los colectivos culturales de Tafalla a abrir un paréntesis en este atípico verano, un hecho que se tornaría impensable para todo el mundo hace justo un año.



“Tendríamos que estar con los nervios previos. Ayer hubiéramos actuado en el concierto pre fiestas y el de hoy sería un día intenso que no culminaría para la banda hasta llegar a Santa María con la Salve”, refería Óscar de Esteban. El director de la banda de música La Tafallesa no ocultaba el sentimiento de tristeza ante la llegada de la semana más especial del año para una agrupación musical que en 2021 escribirá 160 años de historia. “Es una pena, las fiestas son la fecha en la que más tiempo pasamos en la calle. Es casi como el premio a todo el año de trabajo porque prácticamente estamos en todos los momentos importantes de esa semana festiva”, añadía.



La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo frenó en seco la actividad de la formación. Al director le queda el consuelo de que el fin de semana anterior ofrecieron un concierto con la escuela de música porque desde entonces ni ensayar han podido. “Somos muchos integrantes -la banda la conforman unos ochenta componentes- y no contamos con un espacio en el que poder ensayar todos manteniendo las distancias de seguridad exigidas. Se llegó a plantear la posibilidad de celebrar un pasacalles, distanciados, a modo de ensayo o un concierto al aire libre colocando las sillas de público muy separadas pero finalmente no se llevó a cabo ninguna de las dos opciones” expone.



FINALIZADA LA TEMPORADA



Ante esta situación, la banda ha dado ya por finalizada la temporada con la grabación en la que parte de los integrantes participaron para la programación especial que se emitirá la semana de las no fiestas. Pese a la tristeza ante una situación tan complicada, De Esteban apela a la responsabilidad de todos para que la banda vuelva a las calles el 14 de agosto de 2021. A la ausencia de fiestas, se une también la cancelación de varios conciertos, que el director califica como “atractivos” que se habían previsto para abril, mayo y junio. “Cuando llegue septiembre veremos a ver cómo se puede ir organizando la nueva temporada, un año especial porque celebramos aniversario”, recuerda. La ausencia de ensayos desde marzo parte de los integrantes de la banda la suplieron tocando en sus domicilios, sobre todo en los balcones, las tardes de confinamiento. “En mi caso, mi familia que somos varios músicos, estuvimos más de cincuenta días saliendo a diario a las ocho a tocar y sé que otros músicos hicieron lo mismo”, añade.



Fuera de Tafalla, vive estos días de no fiestas Javier Ezquerro, uno de los responsables de la comparsa de gigantes y cabezudos. A la hora de explicar cómo se siente se refiere al sentimiento de pena, pero más que por los propios integrantes de la comparsa por los más pequeños de Tafalla. “Sabemos la ilusión y las ganas con las que esperan la salida de los gigantes, eso es lo que más pena nos da. Sin embargo, aunque sea a través de internet o la televisión podrán verlos ya que hemos grabado para ellos”, refería. La grabación de estas actuaciones para la programación especial que se emitirá esta semana de no fiestas reconoce Ezquerro que no ha sido fácil. “Al final un gigante lo bailan más de una persona y, al margen de la mascarilla, hay que desinfectar bien la figura entre persona y persona. No ha sido fácil pero queríamos hacer algo para los niños”, apuntaba.



Desde la declaración del estado de alarma, la comparsa no ha ensayado tampoco. Las figuras se encuentran guardadas en el centro cultural y éste permaneció cerrado durante más de dos meses. Esta falta de ensayos propició un esfuerzo mayor de los miembros que acudieron a la grabación pues a las nuevas medidas de seguridad exigidas, se unía la falta de rodaje. “Pese a las dificultades también nos ha servido a nosotros para quitarnos un poco el gusanillo”, aseguraba.



Dentro de lo malo de esta situación, Ezquerro destaca el hecho de que la comparsa pudiera celebrar el año pasado su centenario. “Con la programación que preparamos y desarrollamos a lo largo de todo el año imagínate si nos viene la pandemia entonces. Una situación así nunca viene bien pero al menos nos quedamos con todo lo vivido el año pasado”, remarcaba Ezquerro, a la vez que animaba a unirse a la comparsa a aquellas personas que estuvieran interesadas. Cualquier persona que tenga ganas tiene que ponerse en contacto con los responsables.



En la actualidad, está conformada por unas 35 personas. Este año, finalizado el centenario, se registraron tres bajas y la situación actual ha impedido cualquier posible incorporación. “La verdad es que en un primer momento creo que nadie pensábamos que la situación iba a llegar hasta donde ha llegado. De hecho, es todavía imprevisible y lo vamos viendo cada día”, opinaba. Con un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, Ezquerro mostró su deseo de que los más grandes de Tafalla vuelvan en 2021 a bailar por las calles de la ciudad del Cidacos.



Otro de los colectivos imprescindibles en las fiestas son las tres peñas, El Aguazón, El Cierzo y El Empuje. Unos colectivos que se encargan de llevar la alegría festiva a todo los rincones de Tafalla pero que este año también deberán dejar colgada la blusa en casa. “Yo reconozco que el otro día en casa me puse un vídeo de fiestas y lloré, se me escapaban las lágrimas”, reconocía Alaitz Lizarazu Martinena, presidente de El Aguazón, peña que aglutina a unos 500 socios. “Es una mezcla de sentiemientos, rabia, tristeza, pena...”, decía. Una afirmación en la que coincidían las presidentas de las otras dos peñas, Maite Inchaurrondo Lizasoáin, de El Cierzo; y Andrea Armendáriz Zaratiegui, de El Empuje. Estos otros dos colectivos agrupan a uno 200 y 250 socios respectivamente.



Pese a la suspensión de las fiestas, se han estado preparando las pancartas para la grabación del programa especial con la charanga que se emitirá durante la semana de las no fiestas. “Nos da mucha pena a todos, de hecho hay gente que se va a ir estos días fuera de Tafalla. Precisamente la función de las peñas es alegrar las calles, fomentar ese encuentro entre personas que es lo último que hace falta ahora mismo”, señalaba Inchaurrondo. Pese a las ganas de fiesta que todo el mundo tiene, sobre todo los más jóvenes, desde las tres peñas tafallesas hacen un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para poder volver a las calles en las fiestas del próximo año.



Los tres presidentes recalcan que desde que se suspendieron las fiestas y vieron cómo iba evolucionando la situación tuvieron claro que no iba a ser posible organizar ningún tipo de acto manteniendo las distancias. “Aún a principios de verano parecía que igual se organizaba alguna reunión para plantear actividades alternativas pero, finalmente, se vio que no era posible de ninguna de las maneras. Es mejor evitar cualquier evento que pueda dar pie a juntarse en tono festivo”, coinciden.



La no celebración de las fiestas impedirá también este año la incorporación de nuevos socios a las filas de las peñas ya que es en la semana previa cuando se formalizan las nuevas inscripciones de cada año. Por lo que, de momento, el número de asociados de las tres agrupaciones, al menos de momento, no experimentará cambios. “Al final eso es lo de menos. Lo importante es que todo esto pase lo antes posible y para ello debemos ser responsables todos. Empiza una semana que va a ser muy triste pero esperamos volver con más fuerza el año que viene”, concluyeron.