Olite permitirá poner terraza a locales que hasta ahora no tenían

08/05/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Olite quiere, en la medida de sus posibilidades, colaborar con la reapertura y lanzamiento de los negocios locales y, por eso, permitirá la instalación de alguna mesa en el exterior de aquellos bares y restaurantes que, hasta ahora, no contaban con terraza al no permitirlo su localización.

A través de un comunicado, la alcaldesa, Maite Garbayo (Agrupemos), recordaba que en la fase 1 de la desescalada -en la que Navarra podría entrar previsiblemente el próximo lunes día 11- se permitirá la apertura de terrazas limitadas al 50% de las mesas. Por ello, el consistorio permite a los establecimientos que hasta ahora no tenían este servicio instalar alguna mesa para ayudar a “arrancar el negocio a aquellos en los que estando en un periodo normal de nuestras vidas no se permitiría la instalación de terraza por su localización”.

Desde el consistorio insisten en que la medida es voluntaria y, por ello, los interesados deberán manifestarlo de forma explícita en el ayuntamiento. Dicha posibilidad, añaden, quedará limitada por el espacio disponible y las distancias de seguridad exigidas.

POSIBLE EXENCIÓN

“Cada caso se tratará de forma individual, con medidas adaptadas a cada negocio en particular dadas sus características, situación y demás aspectos que condicionen el permiso”, indican. También por este motivo, añaden, el consistorio eximirá de la correspondiente tasa a todos los establecimientos hosteleros en la medida en que la normativa foral lo permita. “Si no fuera procedente la exención, se establecerá una tasa simbólica”, puntualizan.

Asimismo, desde el consistorio remarcan que aquellos locales que se acojan a esta posibilidad deben saber que tendrán que atenerse a las directrices que marque el ayuntamiento en cuanto a ocupación de calles y garantía para el paso de viandantes. “Deben ser conocedores también que se trata de una situación coyuntural, que no supone la adquisición de ningún derecho y que este permiso especial acabará cuando se inicie la fase de nueva normalidad”, enumeran. En caso de reincidir en el incumplimiento de alguna directriz así como si existieran quejas justificadas en el vecindario, el consistorio revocaría de forma inmediata este permiso.

VENTAS A DOMICILIO

Por otro lado, el ayuntamiento concederá también un permiso especial para que comerciantes y hostelería puedan realizar servicios de venta a domicilio. El inicio de la fase 0 el pasado lunes permite ya a los negocios con comida para llevar, trabajar bajo pedido y el ayuntamiento permitir á los que no tengan recogido en el IAE este epígrafe iniciar esta posibilidad. “No es una obligación si no una posibilidad que se les plantea. Quienes estén interesados deberán comunicar al ayuntamiento el inicio de la actividad para que, si la normativa no nos exime de pagar dicha tasa, instauremos una simbólica”, explicaron. Con esta medida, además de ayudar a relanzar el comercio local, se busca evitar salidas innecesarias de la ciudadanía. En la web municipal, www.olite.es., se encuentra colgado un formulario para rellenar por los establecimientos interesados en empezar a prestar este servicio de venta a domicilio.