Los accesos a la Selva de Irati pueden sufrir limitaciones hasta seis días este otoño

el Pirineo navarro volverá a ejercer de imán para centenares de visitantes buscando naturaleza y en el centro de sus intereses volverá a situarse la regular y cortar los accesos en caso de completarse el aforo de los aparcamientos. El gran puente del otoño está a la vuelta de la esquina. La festividad de El Pilar de este jueves abre un escenario de cuatro días festivos con agradables temperaturas que no pocos van a aprovechar para viajar. Un año más,y en el centro de sus intereses volverá a situarse la Selva de Irati , el que es el segundo hayedo-abetal de mayor tamaño de Europa tras la Selva Negra alemana. Caminar y dejarse llevar por sus senderos entre las altas hayas que ya empiezan a pardear es el objetivo, y para que la visita sea lo más satisfactoria posible para el turista, las juntas de los valles de Aezkoa Salazar volverán a poner en marcha un protocolo que, entre otras acciones, contempla

El protocolo se va a activar en el puente de El Pilar (días 12, 13 y 14 de octubre), los sábados 21 y 28 de octubre, y 4 de noviembre. Se aplicará en dos puntos, en los dos accesos principales a Irati tanto en Salazar como en Aezkoa. Desde Se aplicará en dos puntos, en los dos accesos principales a Irati tanto en Salazar como en Aezkoa. Desde Ochagavía a Casas de Irati, por la NA-2012; y desde Orbaizeta hasta la presa del embalse de Irabia, por la NA-2030.

Según se informa, en cada una de las entradas se contabilizará el número de vehículos que pueden acceder, en función del aforo de aparcamientos, y cuando el aforo esté completo se cortará puntualmente el acceso. Éste se reabrirá conforme vaya habiendo plazas de aparcamiento disponibles. La labor de control y cierre se realizará de manera coordinada entre la Policía Foral, guardas y diferentes servicios de información turística.

Este protocolo, como en años anteriores, ha sido elaborado en colaboración entre las Juntas de Aezkoa y Salazar con sus respectivos equipos de Guarderío, la Dirección General de Turismo, la Oficina de Turismo de Ochagavía, Policía Foral, y las asociaciones turísticas Irati- Orreaga e Iratialdea.

"Las Juntas Generales de los valles de Aezkoa y Salazar trabajamos en común en la gestión de la Selva de Irati. Conocedores de la gran afluencia de personas que se da durante el otoño a este espacio, y en particular en determinadas fechas, seguimos colaborando en la puesta en marcha de dispositivos de regulación", exponen. "Una vez más, durante este año se ha establecido un protocolo de funcionamiento consensuado con diferentes agentes del territorio, con el objetivo de que quienes visitan Irati accedan de manera ordenada y puedan realizar su visita de una forma satisfactoria, evitando afecciones al entorno y dando una imagen de coordinación y seguridad para la persona visitante", añaden.

RETORNOS, INFORMACIÓN Y ALTERNATIVAS

Igualmente, se recuerda que se cortarán los accesos a partir de las 18.00 horas para evitar el cruce de los vehículos que pretenden acceder a Irati y el tráfico fluido de vehículos de salida.

más información sobre la situación de los accesos, invitan a contactar con la Oficina de Turismo de Ochagavía (948 890 641), la Oficina de Turismo de Para, invitan a contactar con la Oficina de Turismo de Ochagavía (948 890 641), la Oficina de Turismo de Aribe (948 764 376) o la Oficina de Turismo de Roncesvalles (948 760 301).

Desde los valles de Aezkoa y Salazar destacan asimismo que hay alternativas en caso de encontrarse con un acceso cerrado. "En el entorno de la Selva de Irati los y las visitantes tienen multitud de espacios naturales en los que poder disfrutar de vistas panorámicas y paseos por los bosques, contemplar los colores otoñales y descubrir los rincones de nuestros pueblos".

Entre otros, destacan el acceso a la Selva de Irati desde Pikatua, donde se ubica el Centro de Montaña Irati- Abodi en el km 7 de la carretera NA-2011, "lugar ideal como alternativa al parking de Casas de Irati, con amplio aparcamiento, bar restaurante, merenderos y rutas a pie por el bosque como el Sendero Cerrillar SL64 A, la GRT-10 para acceder a la Sierra de Abodi y tener espectaculares vistas del hayedo de Irati, o la ascensión al pico Ori, primer 2.000 m del Pirineo".

También remarcan el acceso a la Selva de Irati desde Orbaizeta al collado de Azpegi, con senderos locales como el de Mendilatz SLNA 58B, Ursario SLNA57B, la ascensión al monte Urkulu o la estación megalítica de Azpegi.

Igualmente, defienden la existencia de numerosos senderos locales en las localidades de Valle de Salazar. "Senderos tradicionales que nos acercan a ermitas, a bordas o bosques centenarios en los alrededores de pueblos. Senderos como el de la cascada de Jasule (Ezcároz), la Cascada de Orkatua (Oronz), la Ruta de Gartxot en Izalzu, o el Camino viejo a Irati y Muskilda en Ochagavía, entre otros muchos".

Y enumeran otra serie de senderos locales del Valle de Aezkoa, como los existentes en diversas localidades como Abaurrea Alta (San Miguel), Abaurrea Baja (Asketaldea), Villanueva de Aezkoa, etc. "Y cómo no, los de la red www.iratiaritza.com (Aribe, Garaioa, Garralda, Olaldea, etc.)". Y los senderos del Valle de Arce recogidos en su web municipal.

"Además, existe una App de rutas a pie y bicicleta por los cuatro territorios del proyecto de cooperación transfronteriza SASC IRATI: valles de Aezkoa y Salazar, y los valles franceses de Cize-Garazi y Soule-Zuberoa". Para más información consultar la web: www.irati.org.