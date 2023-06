Devuelven la guitarra robada en Artajo

robó la guitarra del grupo Berriz Tijuana en el frontón de Artajo. Pero lo que a su dueño le importa es que ayer, a las dos de la tarde, apareció tumbada sobre el murete de la llamada ‘casa del cura’ de esta localidad, tal y como había pedido el lunes el guitarrista a través de las redes sociales “La daba por perdida, todavía no me lo creo”, contaba el joven de Es muy probable que nunca se llegue a saber quién. Pero lo que a su dueño le importa es que ayer, a las dos de la tarde,tumbada sobre el murete de la llamada ‘casa del cura’ de esta localidad, tal y como había pedido el lunes el guitarrista a través de las redes sociales y en este periódico , contaba el joven de Barañáin Asier Zabalza Iturri, de 28 años.

Con la Fender Stratocaster al cuello, señalaba la esquina del frontón donde la dejó apoyada tras la actuación del fin de semana por el día del valle de Lónguida, y la casa de al lado (deshabitada y adecuándose como casa rural) donde apareció ayer. Eran sobre las dos cuando un vecino que volvía de trabajar la vio metida en su funda negra. La llevó a la casa de enfrente, donde viven los familiares de Zabalza. “Estaba trabajando y me manda mi primo una foto de la guitarra con el mensaje: ‘¿Te suena?’. No me lo esperaba, me la imaginaba reventada por ahí. Y está tal cual la dejé”. La misma sorpresa se llevó su dueño, un guitarrista que fue miembro de Soñadores natos y que el sábado se la prestó a Zabalza. “Estaba muy emocionado, tenía mucho valor sentimental para él”.