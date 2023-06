En busca de la guitarra robada en Artajo

día del valle de Lónguida en Artajo, fue robada una guitarra. Un instrumento "con muchísimo valor sentimental para su dueño". Y para evitar una confrontación y problemas legales, sigue el mensaje, se pide a la persona que la sustrajo que la deje donde estaba, apoyada en el frontón de Artajo. El mensaje difundido por redes sociales es claro. Durante la madrugada del sábado al domingo, tras los conciertos de celebración del, fue. Un instrumento "conpara su dueño". Y para evitar una confrontación y problemas legales, sigue el mensaje, se pide a la persona que la sustrajo, apoyada en el frontón de Artajo.

concierto de Berriz Tijuana, grupo de . "A las seis de la mañana sé que la vieron apoyada. Y no habría mucha gente por ahí". La guitarra, una Fender Stratocaster, la tocó esa noche el vecino de Barañáin Asier Zabalza Iturri, de 28 años, durante el, grupo de Urroz que versionea al mítico grupo pamplonés de los ochenta. Ellos actuaron entre once y doce de la noche, más o menos. "Al terminar, dejamos todo al lado del escenario para ir cargando. Pero entre que te quedas también a hablar y algún despiste, el caso es que nos la debimos de dejar allí", cuenta Zabalza. Al día siguiente repararon en que faltaba. Pero la guitarra ya no estaba en el frontón de Artajo

A Zabalza, el robo le duele especialmente por dos motivos. Por un lado, por producirse en un ambiente donde prácticamente todas las personas se conocían de la zona, músicos incluidos. Por otro, porque la guitarra no era suya. "Esa tarde toqué con otro de mis grupos (pertenece a Bastardiz y Akatsakru) y me la llevé. Pero esa guitarra es de un amigo que fue miembro de 'Soñadores natos' (grupo de reggae de Barañáin que ya no está en activo) y le tiene un cariño muy grande". "Que la persona que se la llevó la deje allí, no queremos problemas", concluye Zabalza.