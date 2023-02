Javier Lecumberri, vecino de 85 años de la vivienda donde se desplomó un ascensor: “Bajo en él todos los días a mi mujer de 87 años”

Javier Lecumberri Irigoyen, de 85 años, admitía que lo más lógico es que el herido en el suceso del ascensor hubiera sido él. O su mujer, de 87 años, en situación de dependencia. O su hija, de 45. Los tres habitan en el tercero del bloque y, desde hace tres años, usan el ascensor a diario, sobre todo cuando hay que sacar de casa a la mujer, que acude a un centro de día en Pamplona.

“No sé qué ha podido pasar. Han dicho que se ha averiado y, además, ha fallado el segundo sistema de seguridad que debe haber para que no caiga la cabina”. Su hija, una de las heridas, tendrá que ser operada de una pierna. “Menos mal que no ha pasado nada todavía peor. Y ahora a ver si lo arreglan rápido, porque me hace más falta que pan para comer”, señalaba.