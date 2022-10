Sangüesa no falta a su cita con la ‘Pilarica’

"Hoy es un día muy importante. Soy muy devota de la Virgen del Pilar y no podía faltar a esta fiesta, de igual modo que cada vez que bajo a Zaragoza tengo que pasarme a verla”. Nati Artigas Artigas, de 77 años y natural de Lobera de Onsella (Aragón), lleva residiendo en Sangüesa desde 1960. “Aquí vine, como muchos otros de mi tierra en esos años, a trabajar. En mi caso, en una casa particular. Luego me casé, tuve dos hijos, y ahora además tengo tres nietos”, repasaba este miércoles, arropada por uno de ellos, Ander, en el interior de la iglesia de Santa María la Real. Allí se reunieron no pocos vecinos de Sangüesa y, a su vez, aragoneses de procedencia, para participar en la