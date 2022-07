Jesús María Iso Rípodas, 'Pajarito', sangüesino

Jesús María Iso Rípodas nació en Sangüesa hace 74 años. Sus padres, Félix y Rosario, tuvieron profundo arraigo en la ciudad, aunque su madre nació en el caserío de Viloria, sito entre el límite del pueblo de Javier y el término de Las Navas del Socorro, Sangüesa. El matrimonio tuvo dos hijos, Jesús María y Javier, y establecieron su hogar en calle Santiago, céntrica y de mucha vida social en nuestra ciudad. La conocida entre los sangüesinos como Casa Villacampa es actualmente el domicilio de Jesús María y su gran mujer, María Eugenia, y allí se complementan en armoniosa felicidad. Sus cuatro hijos, Eva, Nora, Ana y Félix, les regalaron cinco nietos que los llenan de ilusión.

Jesús María fue un auténtico amante de las tradiciones de la tierra, de esas tradiciones que no son sino la verdadera esencia de Sangüesa; y ese fuerte arraigo fue siempre fuente de una gran alegría y fuerza para vivir sin ataduras. Lo fue en lo religioso, en las costumbres, en el trabajo, en la familia y, cómo no, en su acendrada afición taurina, que recibió de sus antecesores y que legó a sus hijos. Todos recordamos cómo fue tantos y tantos años protagonista junto con su hermano Javier de los encierros, vacas, etc.

¡Adiós, Jesús Mari! Dejas un recuerdo imperecedero en tu familia; en el grupo de auroros que ahora llora tu acordeón; en esa nueva plaza de toros que tanto ayudaste a construir y que en estas próximas fiestas celebrará su 40 aniversario; en todas las procesiones religiosas de Sangüesa: Corazón de Jesús, Corpus, Semana Santa, San Sebastián, nuestro patrón, del que fuiste asiduo portador, romerías de San Babil, Nora y, especialmente, a Nuestra Señora del Socorro. Históricamente esta fue la ermita de los Viloria y de los agricultores de Sangüesa, unidos en cofradía. También tus compañeros de Papelera y también de tus bonitos almendros del Montete y el huerto familiar de Pastoriza.

Me despido, amigo Jesús Mari, con el recuerdo de tres momentos de nuestra ciudad con los que siempre vibrábamos en fiestas: el sonar de La Jota Vieja, del pasodoble de Antonio del Solar Sangüesa en fiestas y de la emotiva jota, que, desde el balcón de tu casa, nos obsequia nuestra insuperable jotera Marta Sola Jaso cada 12 de septiembre en la solemne procesión del patrón San Sebastián. Espero que este año la escuches desde el lugar de paz y descanso que es la Landa y, ojalá, desde más arriba.

Javier del Castillo Bandrés es exalcalde de Sangüesa y amigo del fallecido