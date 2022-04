Luz y color para salir de la pandemia

'Con arte se sale adelante’. Es el nombre de la última exposición de José Javier Abadía Espila que este jueves abre sus puertas en la casa de cultura de Sangüesa. Pero no es un nombre cualquiera, sino que busca reflejar cómo este pintor sangüesino ha superado una dura experiencia vital a raíz de la pandemia de covid. Y por eso su propuesta pictórica está “ahora mismo llena de luz y colorido”. “Recurro a paisajes para transmitir alegría, ganas de salir y luchar contra estar encerrados”.

Así lo asegura Abadía, de 73 años y reconocido pintor dentro y fuera de su ciudad. Trabajó como carnicero y en hostelería, pero lleva vinculado a la pintura “desde niño”. “Me formé con grandes como Mariano Royo o Jesús Lasterra, inicialmente en óleo. Pero en los últimos 12-14 años me he acabado decantando por la acuarela, mejorando la técnica de la mano de artistas como Idoia Lasagabaster, Armando San Salvador o José Manuel Méndez”, repasa.

Sin embargo, la irrupción de la pandemia en 2020 cortó “en seco” la producción de Abadía. “No me encontraba bien psicológicamente. Tengo una enfermedad respiratoria y tenía mucho miedo a coger el coronavirus. No dormía, no descansaba... Y como no estaba relajado, no podía pintar”. Estuvo “muchos meses sin poder tocar un pincel”, hasta que con la llegada de las vacunas en 2021 empezó a “ver la luz”.

Ahora, por contra, vive un momento de gran creatividad. “No puedo parar. Termino una acuarela y empiezo otra. Tengo mucho material acumulado, y el estudio de pintura da miedo de lo abarrotado que lo tengo”, ríe.

En la muestra, expondrá 45 cuadros, “todos de los últimos meses”. “La mayoría acuarelas con paisajes, pero también de rincones de Sangüesa, y cuatro acrílicos de hayedos de Irati en referencia a las estaciones”, indica.

En la inauguración de este jueves 27 de abril (19.00 h) explicará cómo la pintura le ha servido de apoyo “para salir adelante”. Pintará una obra en directo, mostrando la técnica, y la sorteará entre los presentes, así como varias pequeñas acuarelas.

Como en otras exposiciones anteriores, lo arroparán muchos amigos y seguidores. También alumnos de los cursos de pintura que imparte desde hace 5 años en la sede de las Amas de Casa (retomados tras el parón por la pandemia) y compañeros de la Asociación de acuarelistas de Sangüesa.

Abadía sigue asimismo formándose y su obra ha sido reconocida con su participación en bienales internacionales de acuarelistas de Fabriano (Italia), Tirana (Albania) o Úbeda (Jaén).