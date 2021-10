La Junta de Roncal se posiciona en contra de la pérdida de un médico

en contra de la medida adoptada por el Gobierno de Navarra de quitar un médico o cualquier otro recurso sanitario en elEjecutivo foral que ha soliviantado a la gran mayoría del vecindario. “Tras amplia deliberación, por unanimidad, la Junta General del Valle de Roncal acuerda posicionarsepor el Gobierno de Navarra deo cualquier otro recurso sanitario en el valle de Roncal, y exige también al Gobierno de Navarra una mayor información y participación en este tipo de decisiones”. Este es, textualmente, el acuerdo que los representantes locales de las siete villas del valle, representados en la Junta, adoptaron este miércoles, reunidos en sesión extraordinaria, en torno a una decisión delque ha soliviantado a la gran mayoría del vecindario.

Desde principios de octubre, las plazas de médico que atienden el valle (y Castillonuevo) en el turno de mañanas han pasado de 3 a 2. Salud ha anulado una dentro de un plan para “reorganizar los recursos en la Zona Básica de Isaba”. Un recorte que ha modificado la atención en los pueblos contra el que, a nivel popular, se llegaron a recoger semanas atrás 1.014 firmas (sobre 1.275 vecinos censados) que fueron entregadas a la Junta para darles tramitación.

“Estamos viendo qué hacer con ellas, cómo canalizarlas. No sabemos si le compete a este organismo, quizá fuera cosa de los ayuntamientos. Y además ha sido una entrega informal, sin pasar por el registro. No hay una asociación o plataforma detrás. Pero no por eso la protesta deja de ser aplastante”, valoraba este jueves Eneko Eguiguren Ruiz, concejal de Urzainqui y presidente de la Junta de Roncal.

“LA POBLACIÓN HA REACCIONADO”

Destacó que, “principalmente por cómo se han hecho las cosas, sin información clara, y por el temor a una carencia, lógicamente la población ha reaccionado”. “¿Cómo explicar que quitando un médico se seguirá dando el mismo servicio de calidad?”, se preguntaba.

“En esta situación, como en otras, volvemos a pedir lo mismo desde la Junta: más información y participación desde el territorio antes de la toma de este tipo de decisiones. Aquí primero se ha ejecutado el recorte desde Pamplona y luego se han dado las explicaciones. En verano, cuando se nos informó del tema, la decisión estaba tomada. Ya nos ha pasado con otros temas problemáticos como el oso o la educación, donde de la noche a la mañana el Gobierno suprimió la cláusula por la que el alumnado del Pirineo, que carece de un instituto de Bachillerato en zona, podía al menos elegir a cuál acudir en Pamplona”, repasó.

La Junta, y a través de ella los representantes de los ayuntamientos, espera reunirse próximamente con Atención Primaria e incluso con la consejera de Salud para conocer los detalles de la anulación de esta plaza de médico en el turno matutino (se mantienen, eso sí, las 3 enfermeras de ese turno; y en urgencias SUR, los 3 médicos y las 3 enfermeras). “Conoceremos el nuevo modelo organizativo. Habrá que ver los resultados y si hay problemas o quejas”, indicó.