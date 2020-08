Un verano de monte y piscina en Aoiz

Actualizada 08/08/2020 a las 06:00

No suena música por las calles. No se ha instalado el vallado para las vacas ni hay banderines de colores alegrando la vista del vecindario. Las barracas no abarrotan el parking junto a la iglesia, este sábado no explotará chupinazo alguno a mediodía ni San Miguel saldrá mañana domingo en procesión. La suspensión oficial de las fiestas de Aoiz, como en el resto de Navarra, no es sino una más de las afecciones provocadas por la crisis del coronavirus. Una pandemia que, dentro de un año atípico, e