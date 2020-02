Sin internet en Roncal desde el domingo por una avería

25/02/2020 a las 06:00

El domingo, en Roncal, muchos se quedaron con las ganas de seguir el partido entre Osasuna y Granada que Movistar retransmitía en su canal de televisión. Una avería dejaba sin conexión a internet al valle. Pero, algunos se lo tomaban después con humor. “Para ver perder 0-3...”. Hasta ayer, cuando la conexión seguía caída y empresarios del valle veían con impotencia como pasaban las horas y no les daban respuesta. Pedidos y proveedores se quedaban en las bandejas de salida de sus correos electrónicos. “¿Quién nos paga esto?”, era una frase repetida.

“Llamamos a incidencias de Movistar el domingo y no hubo forma de que arreglaran la avería. Este lunes, otra vez y a media mañana han sido ellos los que han llamado para decir que ya estaba solucionado. Pero como no era así, hemos vuelto a comunicarnos y se han limitado a contestar que la línea seguía afectada”, comentaba desde la empresa Quesos Larra, Mikel Aznárez Lus.

“Te quedas vendido. No puedes mandar facturas, ni ver los pedidos que siempre nos llegan los lunes por la mañana”, añadían desde la quesería, en la que indicaron que no eran habitual estas averías. “Pero sí que los fines de semana baje mucho la velocidad. No sé si porque nos visita mucha gente o pura casualidad”.

En Maderas Valle del Roncal, ayer en oficinas, casi fue una jornada de brazos caídos. “No podemos sacar adelante ni la mitad del trabajo. Pero es que, además, hemos ido al banco a hacer gestiones y nos encontramos con un papel en la puerta en el que dice que no se puede atender a clientes porque no tienen internet”, decían desde esta empresa.

Al igual que Quesos Roncal, en esta firma maderera señalaban que las averías no eran frecuentes. “Pero sí te da la sensación de que si ocurre una incidencia de este tipo como somos pocos y no alborotamos mucho, no se lo toman muy en serio. No es normal una avería tan larga”.



"ESTAMOS PRESIONANDO"

El malestar se trasladó también a Twitter donde la usuaria de Burgui @maluboj1 -empleada en Quesos Larra y de Casa Rural Urandi- criticaba la situación en la red social: “¿Donde están ahora los políticos??? Mucho hablan de la despoblación pero poca acción vemos. Ahora tenéis una oportunidad. Llevamos días sin conexión a internet. Un horror¡¡¡ Así no se puede trabajar”.

Un tuit al que respondió el Director General de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra, Guzmán Garmendia: “La conexión a Internet en tu zona es cuestión de Telefónica, una entidad privada, que no tiene obligación ni compromiso de conexión. Desde Gobierno estamos presionando y al tanto desde ayer de la situación. Muchas gracias”. “No tendrá obligación pero vosotros sí que deberíais tener la obligación de darnos el mismo servicio que al resto de ciudadanos”, respondía @maluboj1. “Exacto, igualdad digital. Pero de momento la legislación no obliga a nada a Telefónica, y eso es lo que hay que cambiar. Lo dicho, estamos presionando para que se arregle y en paralelo estamos trabajando para que haya más oferta y, por tanto, mejor trato. Lamento la situación”, respondía el director general.

Una avería que el domingo también afectó a municipios colindantes, como Ochagavía, aunque ayer lunes ya se había solucionado. Y que, además, dejó sin línea fija a bastantes usuarios, como el propio edificio consistorial de Roncal u otras empresas de la zona con las ayer este periódico intentó contactar sin éxito.

Selección DN+