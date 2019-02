Actualizada 27/02/2019 a las 19:46

El equipo directivo del colegio público San Miguel de Aoiz ha transmitido este miércoles a los miembros de la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra la necesidad de acometer la construcción de un instituto para solventar los "problemas de espacio derivados del continuo crecimiento del alumnado".



La Comisión de Educación ha visitado, a instancias de EH Bildu, el colegio San Miguel de Aoiz, un centro construido en 1977, al que en 1996 se le anexó el instituto, que cuenta con 491 alumnos (329 en Infantil-Primaria y 162 en Secundaria), atendidos por unos 60 profesores.



Los parlamentarios que han asistido a la visita han sido Mariano Herrero (UPN), Isabel Aranburu (Geroa Bai), Miren Aranoa (EH Bildu) y Carlos Gimeno (PSN).



El objeto de la visita, según ha precisado Miren Aranoa, ha sido "conocer in situ las instalaciones, el modelo educativo y las necesidades" del centro (modelos D, A y G), que da servicio a los valles de Arce, Izagaondoa, Lizoain-Arriasgoiti, Lónguida, Unciti, Urrául Alto y Bajo, así como a las localidades de Oroz Betelu y Urroz.



La delegación del Legislativo ha sido recibida por Inma Beroiz, directora; Eneko Gil, jefe de estudios de Infantil y Primaria; Xabier Gibelalde, jefe de Estudios de Secundaria; Unai Lako, alcalde de la localidad, y Maite Fernández, concejala. A continuación, ha tenido lugar un encuentro en el que Inma Beroiz ha explicado el proyecto educativo y las particularidades de un centro cuyo volumen de alumnado ha crecido exponencialmente en los últimos 13 años, pasando de 350 alumnos a alrededor de 500.



Según ha explicado la directora, "nuestra principal preocupación es cómo podremos atender esa demanda con la actual infraestructura". "Las nuevas remesas de los últimos años superan los 30 alumnos, 40 se prevén para el curso 2019/20, y si a eso añadimos las 18 incorporaciones derivadas del programa de refugiados implantado en 2018, resulta obvio que nos hemos quedado sin sitio", ha apuntado.

En ese contexto, Inma Beroiz se ha dirigido a los parlamentarios para plantearles la necesidad de construir un instituto de Educación Secundaria para que el espacio que dejen los alumnos de Secundaria pueda ser ocupado por los de Infantil y Primaria. "Creemos que es la única solución, porque ya no podemos sacar más aulas. Hemos dividido clases e incluso hemos adaptado la antigua vivienda del conserje como espacio docente, pero ya no hay más opciones. No hay capacidad, el centro se ha quedado pequeño. Nos gustaría que se comenzarán a dar pasos cuanto antes", ha indicado.



Por otra parte y en lo que a recursos humanos respecta, el equipo directivo se ha mostrado conforme con el reconocimiento de un segundo director, algo que "por número de alumnos nos corresponde", y la concesión de jornada entera para el trabajo de apoyo al alumnado con dificultades.



En su turno de intervención, los portavoces de UPN, Geroa Bai, EH Bildu y PSN se han hecho eco de la demanda cursada por la dirección del colegio y se han remitido a futuras actuaciones para, de estimarlo oportuno, defender la construcción de un instituto en Aoiz.



Concluida la reunión, los parlamentarios han realizado un recorrido guiado por las distintas dependencias del centro en el cual han podido comprobar los "problemas de espacio que mediatizan la labor formativa".

