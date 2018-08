La ONCE dedicará un cupón conmemorativo a la Larra Larrau en su 25 aniversario

Actualizada 08/08/2018 a las 13:09

La ONCE dedicará su cupón del día 9 de septiembre a la 'Marcha Cicloturista Larra Larrau' por motivo de su 25 aniversario, cuyos boletos saldrán a la venta el 20 de agosto en Navarra.



La iniciativa ha sido presentada este miércoles en conferencia de prensa por el delegado territorial de la ONCE en Navarra, Jesús Buitrago, junto al director y máximo responsable de la marcha Larra Larrau, Biktor Andueza.



También han estado acompañados por la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, y una representante del Ayuntamiento de Isaba, Maitane Bake.



Andueza ha agradecido a la ONCE que haya tenido "este gesto con la Marcha Cicloturista" permitiéndoles alcanzar una mayor visibilidad a nivel nacional.



Ha declarado que no solo se trata de un reconocimiento a los 25 años de historia de Larra Larrau, sino que también "es un reconocimiento a todos los voluntarios, participantes y vecinos del Valle del Roncal, que cada año hacen que este evento sea una realidad".



El delegado de la ONCE, Jesús Buitrago, ha señalado que "se pondrán a disposición del público en torno a 5 millones y medio de cupones" en todo el territorio nacional.



Este cupón tendrá como premio mayor la cantidad de 300.000 euros, más 5.000 euros mensuales durante veinte años.



La consejera Elizalde ha destacado que esta iniciativa es "una manera de potenciar el desarrollo rural sostenible donde se da a conocer el valle del Pirineo a través de la actividad deportiva" y así regenerar la economía, el turismo y disfrutar del entorno natural.



Bake, en representación del Ayuntamiento de Isaba, ha agradecido a la ONCE y a Larra Larrau la presencia de la marcha en la localidad, donde "sus habitantes la sienten como propia".



La organización de la marcha Larra Larrau ha explicado que para la próxima edición en el mes de septiembre "ya están inscritas alrededor de 1.000 personas, y un 80% son de fuera de Navarra".

