San Jorge: sin aparcamientos por culpa de las jardineras y carril bici

Un paseo este miércoles por San Jorge, Rochapea norte y Txantrea reproducía la imagen de otros barrios de Pamplona, con aparcamientos azules o naranjas ya en funcionamiento. A las 8.30 horas entraba en uso el nuevo sistema de rotación de pago con 10.865 estacionamientos.

¿Falta de espacios para aparcar? Sí, contestaba la mayoría. Y añadían un “pero”. “La culpa del Ayuntamiento que se empecinó en poner jardineras para hacer el tráfico más lento y colocar carriles bici donde no hacía falta. Así que no estoy en contra de la ORA, sino de que se haya puesto porque se creó un problema. Por ejemplo, en la calle Doctor Labayen ahora sólo hay siete plazas por este motivo. ¡Pero por qué no tuvieron en cuenta que había un supermercado al lado!”, criticaba Juan Carlos Marturet Ichaso. “Y ahora añaden más problemas porque se vienen a una zona residencial en la que no hay rotación porque todos somos de aquí”.

“Ya, ¿y los que no viven, como mi pareja que está Orkoien? ¿Qué hace con el coche cuando antes sí podía aparcar?”, terciaba Jorge Antón Lázaro, que también achacaba a las jardineras y carriles bici la falta de estacionamientos. “Y total que ni se usan, la gente va por las aceras”. Txomin Barrenetxea Argüelles era precisamente de los que no viven en San Jorge. “Pero tengo aquí a mi pareja y la mitad de la semana me quedaba a vivir. ¿Qué hago? ¿Me empadrono en San Jorge? Pero es que, a parte, no le veo sentido grabar el aparcamiento a un barrio como éste, humilde, con mucha inmigración”.

Un problema al que también se enfrenta Sole Rubio Aróstegui. “Mi pareja ha tenido que amoldar su horario a la ORA para salir corriendo después de comer y no pagar por dejar el coche. Y también te encuentras con otros que trabajan aquí y que ahora deberán abonar el estacionamiento”. Y eso, añadía Raúl López Ara desde Pescadería Raúl en la calle Gortari, genera un problema al comercio. “La rotación para el sector no es buena porque nos cobran 240 euros por tarjeta, en lugar de los 48 que a los residentes. ¿Por qué esa gran diferencia si nosotros traemos trabajo a los lugares donde estamos? Así no nos ayudan, desde luego”.

Y Raúl aludía entonces como Sole el problema de los empleados. “¿Sacas dos tarjetas y, con un pequeño comercio, te dejas 500 euros cada mes? Es que no nos dan facilidades y la mayoría de comerciantes de San Jorge estamos muy críticos con la ORA. Eso no quita para que reconozca que para los vecinos es buena porque muchos de ellos se quejaban de que no encontraban aparcamiento”.

Un análisis muy similar hacía en la misma calle Arantxa Ibarrola Vales, propietaria de la Pastelería-Panadería La Gavilla. “Y no, no sería posible sacar dos tarjetas para un mismo establecimiento, creo. Así que únicamente te dejan para un coche. Y hemos tenido que elegir entre mi hermana y yo, sacándose la acreditación la que vive más lejos. Además, según tengo oído, los comerciantes únicamente podemos dejar el coche en las zonas naranjas, lo que a mí me viene peor porque la azul la tengo en la puerta del comercio”, se quejaba.

Arantxa indicaba que muchos de sus clientes de la parte izquierda de la avenida de Navarra según se baja al barrio decían que ellos tenían espacios suficientes para aparcar ya que había mucho garaje. “Y piensas que quizá hubiera sido mejor hacerlo por zonas, pero también te das cuenta que entonces todos los vehículos que aquí no pueden aparcar se irían al otro lado...”