Rochapea norte: edificios antiguos sin plazas de garaje

Un paseo este miércoles por San Jorge, Rochapea norte y Txantrea reproducía la imagen de otros barrios de Pamplona, con aparcamientos azules o naranjas ya en funcionamiento. A las 8.30 horas entraba en uso el nuevo sistema de rotación de pago con 10.865 estacionamientos.

“Para mí que se equivocaron poniendo la ORA en la parte sur de la Rochapea. En la norte sí que lo veo más normal porque hay más edificios antiguos sin garajes y los vecinos se encontraban sin sitios ocupados por otras personas de fuera del barrio”, comentaba Roque Agustín Sáez. “Pero yo, que tengo piso en la zona del sur, echaré de menos a esos jóvenes que nos aparcaban cerca de los jardines en San Fermín y a los que bajábamos hasta agua. ¿A dónde se irán ahora? ¿A Ansoáin?”, se preguntaba este vecino del barrio.

Y como agua, pero de la de mayo, esperaba Luis Pérez Egüés a que le llegara su tarjeta de residente. “Me he mudado hace poco de la Txantrea y la tramité tarde porque me tuve que empadronar en la Rochapea. Pero aquí, en la calle Tomás de Duque, había verdaderos problemas para aparcar. Siempre estaba llena. Y hoy que han puesto los estacionamientos de pago se ve medio vacía. Así que podré dejar el coche en la puerta de casa”.

También encontraba esa ventaja Berta Ricardo Albes, propietaria del Bar Oporto de la misma calle. “Pero no entiendo que no permitan sacarse la tarjeta a la gente que trabaja de fuera y viene aquí, como mi hija. ¿Se empadrona? ¿Pero que hace con su coche porque vive en San Jorge?. Para esta gente que pasa aquí todo el día es un no parar de echar monedas. A mí, como hostelera, no me importaría pagar a mis empleados para que tuvieran una tarjeta en lugar de andar así”.

Pros y contras que igualmente veía la vecina Joaquina Yoldi Ciárriz. “A mí de entrada me puede parecer un fastidio tener que pagar por estacionar donde antes era gratis porque la gente que, como yo, disponga de garaje, no se hará la tarjeta de residente. Pero también agradezco cuando salgo a hacer recados y necesito el coche encontrarme espacios en la puerta del lugar al que voy”.

La Frutería Senosiáin se ubica en avenida Marcelo Celayeta que hasta ayer y desde enero de 2020 había hecho de frontera para los aparcamientos gratuitos (a su norte) y de rotación (al sur). Pero su propietario José Ignacio Senosiáin Ochoa reconocía haber vivido un tanto ajeno este proceso. “Porque yo no tengo coche”. Y añadía que a él en concreto la rotación no le beneficiaba. “Ni tampoco me perjudica; es que todos mis clientes son gente del barrio que acude a pie”. Pero reconocía que al norte de la avenida los vecinos le indicaban que tenían problemas para aparcar. “Aunque ahora se quejan del pago porque cuesta desembolsar dinero con la tarjeta de residente en lo que antes tenías gratis. Yo considero que es una forma del Ayuntamiento para cobrar. Pero repito, no tengo coche”.