Seguridad Ciudadana sugiere que se evite música sanferminera en bares

Cortada. Sin saber muy bien qué responder. Así se quedó Irene Cuevas cuando le preguntó a un camarero de un bar de la calle San Nicolás si podía poner alguna canción sanferminera para ‘ambientar’ un poco el almuerzo que ella y sus amigas estaban a punto de probar. La respuesta, categórica: no.

Desde Seguridad Ciudadana el concejal Javier Labairu confirmaba la sugerencia. “Hemos recomendado no poner música que pueda animar a los clientes a juntarse con otros grupos. No obstante, es una elección que pertenece al propio bar. Nosotros damos mayor importancia a que ventanas y puertas permanezcan cerradas”. Sin embargo, la recomendación no llegó a todos los locales. Unos metros más adelante, los acordes de los bares Kaixo y San Gregorio pertenecían a la banda sonora de las peñas de San Fermín.