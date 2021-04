Ellas, nueva tienda de moda en Iturrama

Actualizada 25/04/2021 a las 23:54

La tienda de moda Ellas vuelve tres años después. Durante 14 años estuvo en la Plaza del Castillo y ahora se encuentra en Iturrama. Por eso su dueña, la diseñadora Beatriz Manrique, no tiene claro si es una nueva apertura o un cambio de ubicación. Ellas se reinauguró a mediados de abril en la calle Fuente del Hierro 19 y ya ha recuperado a algunas de sus antiguas clientas. Porque no llegó a perder el contacto con ellas y porque sigue ofreciendo el mismo estilo: camisetas, blusas y vestidos de diseños y estampados atrevidos, muchos de ellos creados por ella misma.

Beatriz Manrique estudió Diseño y Patronaje Industrial en Barcelona y después hizo un máster en moda y estilismo. A su vuelta a Pamplona abrió Ellas, junto al Pasadizo de la Jacoba. Tenía una selección de marcas y también diseños propios. Por un cúmulo de circunstancias, en 2018 cerró la tienda de la Plaza del Castillo con intenciones de trasladarse a algún otro lugar. Pero por diversos trabajos que le fueron surgiendo fue retrasando los planes. A raíz de la crisis de la covid retomó la idea de abrir una tienda. En Iturrama encontró un local en esquina, con un amplio y luminoso escaparate y se lanzó. Con la ayuda de su pareja, lo han decorado y amueblado.

“Este último año me he dedicado mucho a coser y he acumulado mucha ropa, que ahora tengo a la venta”, comenta Beatriz, que ha tenido que retomar el contacto con casas y marcas con las que trabajaba y otras nuevas. “Mis tejidos los compro en Alemania. Trabajo mucho con algodones orgánicos y tejidos naturales. Yo hago los patrones y corte y luego mando las prendas a coser a un taller. Si en la tienda a alguien le gusta una prenda y no hay de su talla, la podemos fabricar en el mismo estampado o en otro”, explica esta diseñadora. Su clientela, comenta, es de una amplia gama de edades. “Por ejemplo, entre los jóvenes funcionan muy bien las camisetas de serigrafía propia”, añade Beatriz, “ilusionada” con esta nueva etapa.

