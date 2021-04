El Ayuntamiento convoca 340.000 euros en ayudas para proyectos de discapacidad, dependencia e inclusión

Actualizada 21/04/2021 a las 11:53

El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado las subvenciones anuales a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos específicos de acción social en los ámbitos de la discapacidad, la dependencia y la inclusión social durante 2021. En esta edición, frente a los 290.000 euros de 2020, el importe total a repartir es de 340.000 euros, un 17,2% más. Los 50.000 euros de incremento en la partida han sido posibles gracias al pacto presupuestario alcanzado por los grupos municipales Navarra Suma y Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona. Además, en esta convocatoria se incluye como novedad que las ayudas podrán solicitarlas entidades no radicadas en Pamplona, pero cuyos proyectos se desarrollen en el ámbito de la ciudad.

El apoyo municipal a todas estas entidades tiene como objetivo favorecer la integración y la igualdad de oportunidades, además de la prevención de situaciones de riesgo social o el tratamiento de situaciones de vulnerabilidad, desprotección, dependencia o exclusión social. Del presupuesto total, 202.000 euros están destinados actuaciones en discapacidad y dependencia y el resto, 138.000, a proyectos de inclusión social. El incremento por ámbitos es de un 17,4% en y un 16,9%, respectivamente.

Las bases de la convocatoria, Boletín Oficial de Navarra de 9 de abril, están íntegramente disponibles en la web municipal, que es también la vía de presentación de solicitudes hasta el 10 de mayo a través de la Sede Electrónica.

El pasado año 32 entidades que trabajan en discapacidad y dependencia y 21 del ámbito de la inclusión social recibieron apoyo para sus proyectos con un importe medio de 5.471 euros. Sus esferas de trabajo son muy amplias: desde a familiares y enfermos dependientes por dolencias como diabetes, trastornos de la atención, esclerosis múltiple, alzheimer o cáncer, a trabajos de mejora en la autonomía, psicología o empleabilidad con personas con. parálisis cerebral u otras discapacidades intelectuales o físicas, como la sordera. En inclusión algunos de los beneficiarios finales fueron migrantes jóvenes, embarazadas vulnerables, jugadores patológicos, afectados por VIH, personas en duelo o toxicómanos.

PLAZOS Y REQUISITOS

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 10 de mayo. Como el pasado año, se mantiene la vía telemática como sistema exclusivo. En la valoración se adjudicarán hasta 100 puntos basados en la coherencia interna de la entidad (hasta 10), la calidad técnica del proyecto (hasta 70) y su viabilidad (hasta 20).

Cada entidad solicitante únicamente podrá presentar un proyecto de acción social, tanto si concurre de manera individual, como si lo hace representando a una agrupación de entidades. Todos los proyectos deben ser concretos y globales (no solamente de actividades aisladas) y, con carácter general, deben ejecutarse en Pamplona durante el año 2021. En la documentación que se presente deberán justificarse los objetivos, las actividades y los espacios y recursos humanos y materiales con los que se va a contar a la hora de llevarlas a cabo. Así mismo, se tendrá que hacer referencia a tiempos de ejecución y seguimiento y evaluación de la actividad.

En el caso de proyectos de discapacidad/dependencia será necesario que las propuestas faciliten el acceso a la actividad social en condiciones de igualdad y deberán estar orientadas, a complementar aspectos educativos, formativos, psicosociales, de integración y de promoción de la autonomía que no se contemplan en otros ámbitos. También deberán favorecer las condiciones de acceso a un empleo (autonomía personal e independencia económica); fomentar la formación del voluntariado en el ámbito socio-sanitario y apoyar la autoayuda.

Los proyectos de inclusión social deben buscar la mejora de personas o colectivos en situación de vulnerabilidad social o de exclusión y deberán ir orientados a aspectos psicosociales, formativos, residenciales, sociosanitarios y de integración social; favorecer las condiciones de acceso a un empleo; fomentar la formación del voluntariado; o a apoyar los proyectos de autoayuda en torno a una afectación común.

ENTIDADES DE PAMPLONA O TRABAJEN EN LA CIUDAD

Las entidades y asociaciones que quieran presentar proyectos deben ser personas jurídicas legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y carecer de ánimo de lucro. Como novedad respecto a la convocatoria el año pasado, las subvenciones ya no requieren que las entidades solicitantes tengan su domicilio social o una delegación permanente en Pamplona, sino que también se podrán presentar entidades que desarrollen proyectos en beneficio del municipio. Se mantiene el requisito de que en sus estatutos se mencione expresamente el fin social la atención e intervención social en el ámbito relacionado con la modalidad para la que solicite el proyecto (discapacidad/dependencia o inclusión social).

Se considerarán gastos subvencionables los de personal (remuneraciones a personal); los gastos de funcionamiento y administrativos (gastos corrientes de bienes y servicios, adquisición de suministros, alquiler de locales, luz, agua, seguros, material fungible y de oficina…); las actividades (transporte o desplazamiento) y los tributos no locales cuando la entidad beneficiaria los abona directamente La cuantía máxima a conceder a cada entidad beneficiaria no podrá superar el 80% del presupuesto total del proyecto presentado, ya se presente de forma individual o en representación de una agrupación de dos o más entidades. La subvención consistirá en un porcentaje del déficit (diferencia entre gastos e ingresos) del presupuesto solicitado y aceptado en el proyecto que se presentó inicialmente. No se admitirán proyectos en los que el déficit a solicitar sea superior a 20.000 euros.

53 ENTIDADES SUBVENCIONADAS EN 2020

La anterior convocatoria repartió 290.000 euros entre 53 entidades, 32 del ámbito de la discapacidad y dependencias y 21 que trabajan en inclusión, lo que supone un importe medio del total de la convocatoria de 5.471 euros por asociación.

En el ámbito de discapacidad y dependencia, por encima de los 8.000 euros se subvencionaron los proyectos de SARAY (Atención Psicosocial a personas con cáncer de mama y a sus familias), ANFAS (Habilidades académicas, sociales y de comunicación para personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo), ADECCO (Por la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad en Pamplona 2020), ADANO (Voluntariado con niños con cáncer y sus familias), ANADI (Atención integral a personas con diabetes y sus familias), ACODIFNA (Atención psico-social para personas con discapacidad y/o dependencia y sus familias ) y ATENA (Escuela de música y danza ARTE Y DISCAPACIDAD).

En inclusión las organizaciones con mayores importes subvencionados en 2020, entre los 8.000 y los 9.000 euros por proyecto, fueron CORE (Ayuda a la incorporación sociolaboral de los inmigrantes), Fundación Santa Lucía (Programa de Transición a la Vida Adulta para jóvenes en situación vulnerable), Fundación ITAKA-Escolapios (IKASKIDE. Acompañamos a personas adultas hacia la inclusión social), Médicos del Mundo (Tu barrio, tu casa". Programa integral de convivencia en el Barrio Milagrosa), Itxaropen Gune (AGAR: Mujeres en prostitución y/o posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual), Servicio Educativo Intercultural (Proyecto para la socialización, participación e incorporación de adolescentes recién inmigrados/as en proceso de adaptación) y Elkarte (Taller ocupacional para la incorporación sociolaboral "Operario industrial).