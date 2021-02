Trabajan en una aplicación para saber la ocupación de la villavesa en Pamplona

Actualizada 13/02/2021 a las 06:00

David Campión, anunció esta semana en una entrevista en Onda Cero que están preparando una aplicación “para poder ver en el móvil qué villavesa viene y cómo va de ocupada”. “Si, en un momento dado, alguien prefiere esperar a la siguiente”, apuntó. La Mancomunidad indicó este viernes que no pueden aportar más información sobre este tema. “Estamos trabajando en ello”, respondieron. Campión subrayó una vez más la importancia de laminar la demanda. El servicio ha perdido muchos viajeros, pero no en la misma proporción en hora punta. “Si se toma la villavesa un cuarto de hora antes o después no habría problema”, considera. El Gobierno de Navarra estableció a través de una orden foral las medidas extraordinarias para atajar los contagios. Así, a partir del 22 de octubre se decretó un aforo máximo de las villavesas del 50% “siempre que la capacidad máxima de la flota lo permita”. En este sentido, la Mancomunidad precisa que de las 3.000 expediciones diarias que realizan las villavesas, “aproximadamente 70 superan la mitad de la capacidad, lo que únicamente supone un 2,3%”.

Te puede interesar