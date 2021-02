Actualizada 02/02/2021 a las 13:03

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado este martes que no hay una decisión definitiva al respecto de la suspensión o no de los Sanfermines de 2021 y ha señalado que es una decisión que compete tomar al Ayuntamiento.

Después de que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, haya afirmado esta mañana que no sería posible este año "una fiesta internacional como son los Sanfermines, en la que vienen a Navarra millones de personas", Enrique Maya ha explicado que la presidenta le ha llamado a lo largo de la mañana y han mantenido una conversación, tras la cual, el alcalde ha dado por "aclarado y zanjado" el tema, señalando que las competencias sanitarias son del Gobierno foral pero la decisión sobre las fiestas corresponde al Ayuntamiento.

Maya ha explicado que, inicialmente, tras las primeras palabras de la presidenta, le han llegado "muchos mensajes que se referían a que la presidenta había suspendido los Sanfermines y mi reacción ha sido de sorpresa y profundo enfado, diciendo cómo era posible que la presidenta se arrogue un papel que no le corresponde, porque no es competencia de ella".

No obstante, ha explicado que, escuchando las declaraciones de la presidenta, que han sido en respuesta a preguntas sobre ese tema en el contexto de una jornada, ha rebajado la "intensidad de esa reacción" y posteriormente, además, ha recibido la llamada de la presidenta para aclararle los términos de sus palabras.

Después de esta conversación, Maya ha dado por "aclarado y zanjado" este tema, insistiendo en que la competencia es del ayuntamiento y que, estando todavía a 2 de febrero, no hay una decisión.

El alcalde ha considerado "desafortunado" que al inicio de su intervención la presidenta hablara de que sentía "no dar buenas noticias", porque "se entiende que vas a dar una primicia", pero ha subrayado que la presidenta no dice que se suspendan los Sanfermines. "La aclaración que me ha hecho me parece razonable, porque es en un ámbito de que es muy difícil que haya Sanfermines, y en eso coincidimos, pero estamos a la expectativa de la evolución de los datos. El tema está aclarado", ha indicado.

En definitiva, Maya ha dicho que "las competencias sanitarias son del Gobierno pero la decisión final sobre la suspensión o no de los Sanfermines es del Ayuntamiento, porque es el que programa". "Todos los ciudadanos son conscientes de que, con los datos que hay, será evidentemente complicado hablar de los Sanfermines como los hemos conocido hasta ahora, pero hoy, a 2 de febrero, todavía en el segundo peldaño de la escalera, dentro de la dificultad que todos sabemos,no hay ninguna decisión tomada", ha afirmado.

Por otro lado, el alcalde de Pamplona ha señalado que "nuestra obligación como políticos es centrarnos totalmente en trabajar para salir de esta pandemia, más allá de la importancia de los Sanfermines en Pamplona". "Nos toca centrarnos en el Ayuntamiento en ayudar a todos los sectores económicos, a hosteleros a comerciantes, con medidas de apoyo", ha dicho, al tiempo que ha defendido que el ritmo de vacunación se debe "acelerar" en todo lo "posible".

"Los ciudadanos tendrían que tener claro que estamos trabajando en eso y que nos tienen para eso. Vamos a dar certezas en lo que podamos. Ya está zanjada esta cuestión de los Sanfermines, pero tenemos que sacar la enseñanza de que tenemos que centrarnos de verdad en lo que los ciudadanos quieren", ha indicado.

