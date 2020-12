Mensaje de los Reyes Magos a los niños: "Os prometemos que este año estaremos en Pamplona"

Actualizada 23/12/2020 a las 12:32

Estas Navidades van a ser muy diferentes a las de otros años por culpa de la pandemia de coronavirus. Muchos actos navideños no se van a poder celebrar, numerosos encuentros familiares tampoco se podrán producir y en estas fechas no se pueden olvidar las medidas de seguridad para evitar los contagios. Todo va a ser mucho más complicado, también para los Reyes Magos. Pero Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar no han querido olvidarse de los más pequeños y han enviado un mensaje a todos los niños y niñas. "Os prometemos que este año estaremos en Pamplona".

En un vídeo que han hecho llegar a todos los medios de comunicación, han admitido que el viaje se les está "poniendo realmente difícil", ya que "no se puede viajar ni usando la magia", ha explicado Baltasar. Pero pese a las dificultades, "llegaremos hasta vuestras casas. Tendréis vuestros regalos" han asegurado los Reyes Magos a los más pequeños para que estén tranquilos. Aunque el rey Melchor les ha querido recordar un mensaje importante: "El mejor regalo es el amor de las personas que os quieren".

Los monarcas de Oriente saben perfectamente cómo se han portado todos los niños en este año tan complicado: "Habéis ayudado en casa, habéis obedecido, con lo que cuesta, no os habéis olvidado de usar la mascarilla y lavaros las manos, y siempre habéis mantenido vuestra sonrisa. Habéis sido un ejemplo para los mayores". Y como premio por ello, los tres han afirmado: "Os prometemos que este año estaremos en Pamplona. Hasta pronto y Feliz Navidad!"