Flores madrugadoras en el cementerio de Pamplona

Para tantas personas, las flores son algo muy importante, de una forma o de otra había que hacerlas llegar y eso nos hace sentir bien”, resumía ayer Ygnacio Guillén un capítulo, extraño como otros, en este 2020. La pandemia ha envuelto en su sabor agrio la festividad de Todos los Santos pero, a pesar de las restricciones, los ciudadanos han podido cumplir con el recuerdo a sus fallecidos y las floristerías han salvado una campaña tan relevante para ellos.

Con menos ventas, algunos las cifraban en un 30% de descenso respecto a otros años, pero dentro de unos parámetros con los que ya contaban semanas antes. Calculaban una menor afluencia a los cementerios, por distintas causas ligadas a la pandemia, pero no contaban con el repunte de las últimas semanas, ni con las restricciones que se comunicaron en cascada, una tras otra, y han limitado y encorsetado las visitas al cementerio de Pamplona. El Ayuntamiento anunció el 19 de octubre cuál sería el protocolo y advirtió que hoy, día 1, no sería posible acceder al cementerio de San José con flores. Pedían una afluencia escalonada, con el fin de evitar aglomeraciones, rescindir el uso de escaleras y plataformas, y el agua de las fuentes. Los floristas confirman que los ciudadanos captaron el mensaje y que “han actuado con responsabilidad”.

Esther Irigoien regenta una floristería en la calle Abejeras y ayer explicaba que “la gente ha sido madrugadora este año”. “Desde el fin de semana pasado comenzaron a comprar las flores para el cementerio, ha ido todo más adelantado y el hecho de pedir visitas más escalonadas ha facilitado el trabajo y también poder mantener los aforos en las tiendas”, indicaba. “La venta ha sido menor que otros años, hay quien ha decidido no bajar al cementerio, pero con eso ya contábamos y también creo que ha contribuido el solecico, animaba a ir dando un paseo”, subrayaba Irigoien. “Hoy y mañana nos quedan cuatro cosas, imagino que para llevar a los pueblos, donde no hay restricciones”, concluía.

Desde la floristería Nines, Mari Carmen Elcano confirmaba que “se ha notado bastante que se han escalonado las visitas, desde el fin de semana pasado”. Y reparaba en el descenso en las ventas.

Cuarenta años lleva en la floristería El Jardín Juan Pedro Sanz Escudero. “En 2020 lo queríamos celebrar, pero no ha podido ser”, explicaba el experto florista. Confirmaba que “se ha captado el mensaje del Ayuntamiento”. “Al principio fue un poco confuso porque dijeron que no se podían llevar flores y luego ya matizaron que solo el día 1 y al final se ha empezado una semana antes, ha sido una campaña más larga, con un 30% de bajón en las ventas, pero al menos se ha podido salvar la campaña, con el riesgo que conlleva, porque son flores perecederas”, reflexionaba tras el mostrador ayer por la mañana. “No ha habido aglomeraciones en las tiendas y tampoco en el cementerio, ha ido todo más ligero”, apuntaba también Sanz Escudero los encargos para llevar a los pueblos, que se han podido mantener, no así los que iban a otras provincias, era el caso de algunos clientes suyos que cancelaron visitas a camposantos de Zaragoza, Soria o Burgos. “Pero bueno, calculamos más o menos un 30% menos de compra y creo que la mayoría hemos acertado”, trataba de extraer el lado positivo.

VENTAS PARA LOS PUEBLOS

En la floristería El Árbol, Cristina Laborda percibió una mayor afluencia de clientes a partir del lunes 26. “El día 29 fue el que se recogieron más encargos para llevar, atendiendo a la recomendación de no acudir al cementerio el 30, 31 y 1. Desde luego, ha sido mucho antes que otros años”, apuntó. “Las últimas ventas coinciden con gente que se va a pasar el fin de semana a los pueblos, ayer viernes por la tarde y hoy sábado, dentro de lo que cabe el hecho de que en Navarra el tránsito fuera libre ha ayudado”, expuso. En la floristería han cubierto también pedidos para llevar al cementerio, igual que otros años. “De todos modos, ha sido una campaña muy rara, como todo este año”, resumía.

En la misma línea, Ygnacio Guillén reiteraba que “la gente ha sido consciente y responsable y decidió bajar lo antes posible”. “Eso nos ha venido bien y en nuestras floristerías no ha habido el agobio de otros años”, apuntaba. Incidía Guillén en el mensaje de que las flores son muy importantes para muchos ciudadanos. “Y eso nos hace sentir bien, valoran nuestro oficio y el cariño que le ponemos, las flores había que hacerlas llegar”.

Hoy no se podrá entrar con flores al cementerio, pero sí de nuevo a partir de mañana, con horarios especiales hasta el día 15.

SIN FLORES Hoy no se podrán llevar flores. Sí de nuevo a partir de mañana lunes.



MÁXIMO CUATRO Se permitirá el acceso como máximo a cuatro personas al mismo tiempo y siempre que pertenezcan al mismo núcleo familiar.



UNA HORA Será el tiempo máximo de estancia en el interior del cementerio.



HORARIO De 8 a 19 horas.



EN COCHE Solo podrán acceder taxis, floristas y vehículos con tarjeta de discapacidad, siempre que el titular vaya en el coche.



SIN CEREMONIAS No estará permitida ninguna celebración, ni acto, más allá de las visitas y la oración.



FUMAR, COMER, BEBER Estará prohibido.



TEMPERATURA Se tomará la temperatura a todas las personas que accedan al cementerio.

