La recogida de vidrio en hostelería del Casco Antiguo de Pamplona desciende un 85,6% en los No Sanfermines

Actualizada 15/07/2020 a las 16:39

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha informado de que, al no haber este año Sanfermines, entre los días 6 y 14 de julio no se ha realizado la recogida especial en el entorno festivo. Sin embargo, como referencia, durante estos nueve días la recogida neumática en el Casco Antiguo ha sumado 68.380 kilos de residuos (54.980 de resto, 3.740 de envases y 9.660 de papel-cartón) muy alejados de los 379.590 kg recogidos en contenedores durante los Sanfermines 2019. Hay que recordar que durante las fiestas de San Fermín se suspende la recogida neumática y se utilizan en su lugar contenedores para recoger de forma separada las diferentes fracciones de residuos, algo que no ha sucedido este año.

Por otra parte, del 6 al 14 de julio en la recogida puerta a puerta en establecimientos de hostelería del Casco Antiguo se han recogido 23.600 kg de vidrio, lo que supone un descenso del 85,62% respecto a los 164.140 kg recogidos en las mismas fechas del año pasado.

CONSUMO DE AGUA

Finalmente, en lo referente al consumo de agua, el caudal medio registrado en Pamplona entre los días 6 y 14 de julio ha sido de 491,8 litros por segundo, un 9,79% menos que en las mismas fechas de 2019 (545,1 l/s).

En el Casco Antiguo el caudal medio fue de 29,9 l/s, lo que ha supuesto un 47,57% menos que el año pasado (57,1 l/s). Los mayores caudales se registraron el lunes 6 (32,8 l/s) y el martes 7 (31,4 l/s). Los menores caudales correspondieron al domingo 12 (27,6 l/s) y al lunes 13 (28,4 l/s).

Cabe señalar que en el Casco Antiguo el caudal registrado en la semana del 6 al 12 de julio (30,3 l/s) fue ligeramente inferior al de la semana precedente, del 29 de junio al 5 de julio (30,6 l/s).

