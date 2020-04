Actualizada 21/04/2020 a las 12:31

Ya es oficial. El Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado este martes que se suspenden los Sanfermines en julio de 2020 por la pandemia del coronavirus.

Ana Elizalde, alcaldesa en funciones ya que Enrique Maya se encuentra convaleciente del Covid-19, ha dado a conocer la decisión en una rueda de prensa en el consistorio. “Por muy esperada que fuese, no deja de producirnos a todos un poso de tristeza”, ha afirmado.

El Ayuntamiento pamplonés ha tomado la decisión en consenso con todos los grupos municipales.

Además, ha preparado una campaña de comunicación con vídeos en castellano, euskera, francés e inglés con el lema: ‘En cuanto podamos…#LosViviremos #Sanfermines’.

PARTE DEL PRESUPUESTO DE SAN FERMÍN, PARA GASTOS DERIVADOS DE LA CRISIS SANITARIA

En la rueda de prensa también se ha informado de que buena parte del presupuesto de este año destinado a San Fermín se destinará a gastos derivados de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento para intentar paliar las consecuencias de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Elizalde ha destacado que la suspensión de las fiestas ha sido abordada por el Ayuntamiento "con colectivos directamente afectados como las asociaciones de hosteleros y de turismo, unos de los más afectados por este hecho". "El Ayuntamiento y los representantes de este sector trabajan ya en la búsqueda de fórmulas para generar actividad y tratar de compensar, al menos en parte, las pérdidas que ocasionará la suspensión de los Sanfermines. En este sentido, el Ayuntamiento también está en permanente contacto con las asociaciones de comerciantes y otros ámbitos para trabajar de forma conjunta para la reactivación económica de la ciudad, en cuanto la situación sanitaria lo permita", ha comentado.

ESCENARIO IMPREVISIBLE PARA PLANTEAR OTRAS FECHAS

Sobre la celebración de los Sanfermines en otras fechas de 2020, la alcaldesa en funciones ha indicado que la situación actual no permite saberlo. "Estamos en un escenario imprevisible y ponerse a adivinar o a anticipar qué va a suceder dentro de cinco meses sería un ejercicio de irresponsabilidad. A día de hoy, parece complicado que los Sanfermines puedan celebrarse este año, pero vamos a esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos”, ha señalado.

Para dar forma a la suspensión, la alcaldesa en funciones ha firmado una resolución teniendo en cuenta un informe jurídico que señala que no hay ningún dictado de órgano municipal que convoque o desconvoque las fiestas, por lo que “la suspensión de las celebraciones correspondientes a los Sanfermines 2020 puede ser impulsada por el alcalde, hoy alcaldesa en funciones”.

Por último, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha trasladado a través de la alcaldesa en funciones que se encuentra en casa en buen estado pero aislado y recuperándose poco a poco. Ha querido agradecer a todas las personas que, de una u otra manera, están luchando contra el coronavirus, y muy especialmente “al personal sanitario, a los trabajadores de limpieza, a los servicios sociales, a todos los cuerpos policiales y al Ejército, tan activos durante este época tan complicada y desconcertante que nos está tocando vivir”.

NO PERDER LA ILUSIÓN

La campaña de comunicación para difundir la suspensión de los Sanfermines se basa en un vídeo de un minuto de duración, especialmente pensado para su difusión a través de las redes sociales.

Las imágenes hacen un recorrido por muchos de los actos que conforman el programa de las fiestas: el Encierro, el Chupinazo, las salidas de Comparsas de Gigantes y Cabezudos, los bailes, la procesión, las corridas de toros o las salidas de las peñas. A ellos se unen encuentros que mantienen el ambiente festivo y alegre del vídeo alrededor de la gastronomía o imágenes de personas de fuera de Pamplona que se acercan a las fiestas.

El texto que acompaña a las imágenes es: “Este año no va a haber 6 de julio. Es verdad. No lo viviremos. O sí... No podemos decir que no vivimos lo que sentimos. Aunque este 6 de julio lo haremos en pequeño, en cuanto podamos... los viviremos. Los viviremos con cada poro de nuestra piel, con cada baile, con cada canto, con cada ronda, con cada carrera, con cada parón. Los viviremos con los pies, con la boca, con las manos, con los brazos abiertos, con las suelas desgastadas, con la cabeza y el corazón. Los viviremos con alegría, con expectación, con ansia y devoción. Los viviremos con cada persona que los sienta, que los comparta, ¡¡que se una al grito de nuestra garganta.!! Los viviremos con todas nuestras ganas. Los viviremos con toda nuestra alma”.

Los Sanfermines se suman así a una larga lista de suspensiones y aplazamientos de fiestas patronales y populares en todo el país. Algunas de las más significativas que, de momento, no han podido celebrarse en sus fechas han sido las Fallas en Valencia y la Feria de Abril en Sevilla.

