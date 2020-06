Actualizada 10/06/2020 a las 15:22

EH Bildu, PSN y Geroa Bai han sumados este miércoles sus votos en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona para pedir al Gobierno municipal que "actúe urgentemente en el corredor sostenible de Pio XII, allí donde falten elementos básicos de señalización".

La declaración ha sido presentada por EH Bildu y ha recibido el voto en contra de Navarra Suma. La formación abertzale ha acusado al Gobierno municipal de Pamplona de actuar con una "dejadez intencionada" en el mantenimiento del corredor sostenible de Pío XII.

EH Bildu ha afirmado que "en apenas 11 meses en el corredor sostenible han desaparecido, se han roto o han sido arrancados un total de 302 bolardos de los que delimitan el carril bici de la nueva avenida, sin que ninguno de ellos haya sido repuesto por las áreas de Seguridad Ciudadana o de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad".

El concejal de EH Bildu Borja Izagirre ha considerado que el Gobierno municipal busca "revertir como sea" y "dejar morir" este corredor sostenible. "A Navarra Suma le dan igual los ciclistas, lo que buscan es dejar morir el proyecto. Están siendo hipócritas ante la ciudadanía anunciando en prensa nuevos carriles bici cuando tienen los carriles bici de este corredor sostenible abandonados intencionadamente", ha denunciado Izagirre, quien ha reclamado "la reposición inmediata de estos hitos en el plazo de una semana".

Según el edil de EH Bildu, el Gobierno municipal "está anteponiendo intereses partidistas a la seguridad de las personas, de los ciclistas, en este caso". "Les sugiero que al menos en términos de movilidad dejen de lado intereses partidistas y trabajen por todo el conjunto de la ciudadanía.

"No lo hagan sólo para los suyos. No politicen las calles, ni los carriles bici. Trabajen para toda la ciudad, porque aquí no hay ciudadanos de segunda ni de tercera. Todos y todas somos normales y nos merecemos el mismo trato y respeto", ha dicho.