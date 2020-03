Cada noche duermen en las calles y cajeros de Pamplona 25 personas

21/03/2020 a las 06:00

El coronavirus obliga a tomar medidas excepcionales para cumplir con la declaración de Estado de Alarma y así ocurrirá con los transeúntes que se niegan a acudir al centro municipal de Trinitarios. Para ellos, cuando el invierno amenazaba con temperaturas gélidas por la noche, el Ayuntamiento tenía un programa de pago de diferentes pensiones en la ciudad. “Pero ahora es distinto. No podemos tener a estas personas todo el día deambulando en la calle. Además, crean alarma social entre los vecinos. Sobre todo, aquellos que duermen en cajeros y la gente se los encuentra cuando va a sacar dinero”, apunta el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu (Navarra Suma).

Según los cálculos del área municipal de Servicios Sociales, que preside la edil María Caballero (Navarra Suma), actualmente en la ciudad hay 25 personas en esta situación. “Son gente en algunos casos con problemas de salud mental y otros que no quieren acomodarse a ninguna regla, por lo que rehusan ir al centro de Trinitarios. Pero ahora es diferente, hay que garantizar que se cumpla el Real Decreto del Estado de Alarma”, indica Caballero.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha decidido acondicionar el albergue de peregrinos Jesús y María, situado en el Casco Antiguo de Pamplona, en concreto en la calle Compañía. “El coronavirus nos obligó a cerrar su actividad la semana pasada. Eso nos ha permitido disponer en muy poco tiempo de un amplio espacio”, añade la edil de Servicios Sociales. Y apunta que el albergue tendrá 40 plazas. “En estos casos, más vale tener de sobra que quedarnos cortos. No podemos arriesgarnos a que aparezcan personas nuevas y, por falta de un espacio, se tengan que quedar en la calle sin ningún tipo de control”.

DESDE EL LUNES

Actuaciones que, dice María Caballero, cuentan con el respaldo del Gobierno de Navarra. “En cuando se decretó el Estado de Alarma, pensamos en aquellas personas que no tienen casa y que no están en el albergue y nos pusimos en contacto con la consejera que avaló nuestro proceder”. La mayoría, insistió la concejal, por voluntad propia. Aunque si alguien hubiera cambiado de opinión no quedaba otra alternativa que la calle: las 42 plazas del centro para transeúntes de Trinitarios están ocupadas y allí guardan la cuarentena los 23 usuarios empadronados en Pamplona y los 14 itinerantes.

Se espera disponer del albergue desde el lunes ya que, aunque es de titularidad municipal, se ha tenido que gestionar ante el Gobierno de Navarra el cambio de uso para obtener una nueva licencia de apertura. Caballero desvela que dentro se colocarán las camas de tal manera que los usuarios guarden la distancia de seguridad de un metro.

En cuando al personal, no será Aspace quien se encargue como sí hace con los peregrinos del albergue de la calle Compañía. Se busca un perfil más técnico, además de personal de seguridad. “Y serán empleados que estarán dirigidos por Xilema, la empresa encargada de la gestión de Trinitarios”, avanza María Caballero.

Para la limpieza de las instalaciones, el área municipal contará con el personal auxiliar de escuelas infantiles, estos días sin actividad al clausurarse la actividad de los centros. “En cuanto a la comida, tenemos muy claro que no se cocinará en el albergue. Pero para reducir al máximo esa salida al exterior en búsqueda de alimentos o acudir a los comedores sociales, se les llevará en tupper”, indica la concejal.

POLICÍA MUNICIPAL

Desde el punto de vista de seguridad, el concejal Javier Labairu comenta que con esta solución se podrá tener a las personas sin hogar controladas en dos puntos: en Trinitarios y en la calle Compañía. “Y si se escapan seremos reiterativos en que deben confinarse en un lugar”, avanza el edil de Seguridad Ciudadana.

En principio, los policías municipales también se encargarán de comunicar a los transeúntes la imposibilidad de estar en la calle y la oferta municipal del albergue de Jesús y María. Y se hará dentro del patrullaje habitual de los agentes. “Ni para este caso, ni para el control de las calles por el coronarias se ha creado una brigada especial”. Así, cada día, hay 13 patrullas por la mañana, otras 13 por la tarde y ocho por la noche. Y cada una de ellas integrada por dos agentes.

