La Asociación Gizakia-Herritar/Paris 365 ha participado en una mesa de trabajo en el Parlamento de Navarra para exponer su situación financiera, en la que ha destacado que en los últimos años ha habido un “estancamiento” en las subvenciones públicas que reciben las entidades que prestan estos servicios.

El miembro del Patronato de la Fundación Javier Arza ha señalado también una “reducción importante” en la cuantía de ayudas que reciben por parte de fundaciones bancarias y de donaciones particulares.

Ha comentado que, una de las razones que lleva a esta reducción de aportaciones de distintas vías, puede ser “la falsa idea que se tiene de que la pobreza y la exclusión ya están resueltas” y ya no se precisa apoyar estos servicios.

Arza ha destacado que la fundación, nacida en 2009 y que trataba de responder a un contexto “en el que no existía ningún comedor social”, ha contribuido a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible.

En concreto, ha indicado, el objetivo de hambre cero, a través de distintos servicios que “dan con el principio de dignidad, y una experiencia de calidad y calidez”. En especial, ha apuntado el servicio de comedor, que funciona todos los días del año y que se mantendrá tras la petición de ayuda financiera.

Asimismo ha citado otros servicios puestos en marcha por la fundación como la despensa solidaria, que permite que la gente “haga la compra según sus costumbres y sus religiones” y en el que, además de comida no perecedera, también se ofrece alimento fresco. "Respeta aún más la dignidad de las personas usuarias y favorece su empoderamiento”, ha dicho.

También ha enumerado el resto de servicios que prestan, como Paris Etxea, con personas que sufren exclusión habitacional, Garabato que “llega a 130 niños y niñas con actividades de parentalidad positiva” o el servicio de acogida y acompañamiento, un espacio desde el que se orienta a otros recursos de Navarra y desde el que “se llegó a 738 personas en 2019”.

Ha celebrado que la renta de inserción llegue cada vez a más gente, “actualmente más de 16.000 personas, y con mayor cuantía”. Sin embargo, ha advertido de que la mayor parte de las unidades perceptoras “no superan el umbral de la pobreza”. “La renta garantizada es un apoyo importante pero precisan de más apoyo”, ha concluido.

Desde Navarra Suma, Marta Álvarez ha señalado que se trata de una fundación “muy querida” por su labor, ha recordado la preocupación que se sintió cuando se informó de su situación financiera y ha expresado su deseo de que algunos servicios que tendrán que concluir por la situación financiera “sean finalmente salvados”.

Desde PSN, Nuria Medina ha agradecido el trabajo “de más de 10 años, en las peores épocas de la crisis”, ha celebrado el reconocimiento de la ciudadanía a través de las aportaciones ante un posible inminente cierre del servicio, que se evitó tras recaudar el 70 % de lo que necesitaban, y ha instado a “dar una respuesta” no solo de manera económica, sino “dando una vuelta a las políticas que quizá no son las más adecuadas para este colectivo, que no es capaz de ascender”.

Por Geroa Bai, Isabel Aramburu ha alabado la puesta en marcha del comedor público, pero ha llamado a la reflexión ante la existencia de un comedor municipal, sostenido por el Ayuntamiento de Pamplona, aunque ha dicho que desconoce “la capacidad y las características”. A su juicio, “las administraciones públicas son las que deben sostener este tipo de servicios”.

Desde EH Bildu, Patricia Perales ha agradecido el trabajo realizado y ha reconocido los pasos dados en materia social a nivel institucional y ha advertido del discurso “de la ultraderecha, que tacha a usuarios de estos servicios de fracasados”.

Ha respondido a Aramburu que se debe hacer autocrítica porque “aunque se han dado pasos, no se llega a todo”, en relación al comedor municipal del Ayuntamiento de Pamplona.

