El PSN ratifica que optará a la alcaldía de Pamplona, Bildu le pide sus votos y NA+ que no se presente

La cabeza de lista del PSN al Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha ratificado su intención de optar a la alcaldía el próximo sábado, una posición que ha vuelto a criticar el candidato de Navarra Suma, Enrique Maya, quien le ha pedido que no lo haga para que la elección no dependa de EH Bildu.



Por su parte, el candidato abertzale Joseba Asiron ha reiterado que seguirá intentando "hasta el último momento" propiciar "una alternativa a la derecha" con él como alcalde. Itziar Gómez, de Geroa Bai, también ha apostado por "impedir que Navarra Suma pueda hacerse con la alcaldía".



En concreto, en el Ayuntamiento de Pamplona, Navarra Suma ha conseguido trece concejales, EH Bildu siete, el PSN cinco y Geroa Bai dos.



En declaraciones a los periodistas tras la celebración de un pleno extraordinario en el Consistorio, el último de la legislatura, Maite Esporrín ha reiterado que el sábado "nosotros nos vamos a apoyar a nosotros mismos, votaremos nuestra lista, y luego si algún grupo quiere votar nuestro proyecto, pues encantados".



"Inamovible en esta vida no hay nada, pero espero y deseo que sea así", ha afirmado la candidata socialista, quien ha señalado que no tienen "ninguna certeza" de que su candidatura vaya a recibir votos de otros grupos, por lo que "lo lógico es que al final se quede de alcalde la lista más votada, en este caso, Enrique Maya".



Sobre la hora elegida para el pleno, a las 18 horas, ha afirmado que parece que EH Bildu "quiere aprobar alguna cuestión en relación con los votos que se reciban en otros ayuntamientos", algo que, según ha dicho, "a nosotros no nos afecta". "El Ayuntamiento de Pamplona tiene la entidad suficiente como para que no dependa de lo que haya podido suceder en otros ayuntamientos, nosotros lo consideramos irrelevante", ha agregado.



Preguntada por la reunión que mantienen este miércoles en Madrid representantes del PSOE con UPN y si esto puede afectar a la situación de Pamplona, ha señalado que la reunión tiene como objetivo la investidura de Pedro Sánchez, por lo que "no tiene por qué afectar".



Ha remarcado, además, que "nosotros hemos sido clarísimos desde el inicio, nosotros no vamos a pactar absolutamente nada con EH Bildu, que es lo único que se ha dicho desde Ferraz y hemos coincidido en todo momento".



En cuanto al documento que EH Bildu les ha propuesto para negociar un gobierno, ha explicado que la coalición abertzale les ha mandado un correo electrónico al que "no le hemos dado ninguna importancia, puesto que no lo vamos a valorar ni vamos a negociar". "No tiene sentido estudiar un documento sobre el que no vamos a trabajar", ha zanjado.



NAVARRA SUMA PIDE AL PSN QUE NO SE VOTE



Por su parte, el candidato de Navarra Suma a la Alcaldía, Enrique Maya, ha vuelto a pedir al PSN que no opte a dirigir el ayuntamiento y que "no posibilite con lo que llaman 'no acuerdo' a que sea alcaldesa Maite Esporrín porque le pone Bildu". "Les pido que lo eviten y así no hay ninguna posibilidad de duda", ha añadido.



Ha afirmado Maya que realizará este emplazamiento a los socialistas hasta el "minuto final" y ha destacado que "si algo ha aprendido es que hasta el último minuto todo es posible".



Sobre la reunión en Madrid entre PSOE y UPN, ha considerado que la propuesta realizada por el candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, para la investidura de Sánchez es "de mucho calado y muy importante". Y ha puesto en valor que "ha apostado por lo mejor para España y evitar que haya gobiernos basados en los independentistas".



En este sentido, se ha mostrado "preocupado" por las palabras del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, "computando votos" y afirmando que "para no perder seis -los del PNV- prefiero perder dos -los de UPN-". "Si esa es la visión que tiene el PSOE de los intereses de España, mal asunto", ha expuesto Maya, quien tiene la "esperanza" de que de la reunión "salga un acuerdo sensato de mirar a los intereses generales por encima de los intereses particulares".



EH BILDU INSISTE EN "UNA ALTERNATIVA A LA DERECHA"



Por otra parte, el candidato de EH Bildu a la reelección, Joseba Asiron, ha afirmado que "de momento no se ha producido ningún cambio de postura" entre los grupos y ha insistido en que seguirá intentando "hasta el último momento" propiciar "una alternativa a la derecha".



Según ha indicado, "más allá de la persona que sea investida, nos estamos jugando algo mucho más importante que es la continuidad de las políticas". Y ha considerado que "si antes en algún momento hubo quien tuvo la tentación o algo más que la tentación de salir a festejar la llegada de la derecha", en referencia al 'agur Asiron' de Esporrín de la noche electoral, ahora "es el momento de darle una vuelta y rectificar".



En su opinión, "tenemos que superar los tiempos de los vetos, los tiempos en los cuales parece que todo se basaba en líneas rojas" y ha lamentado que el PSN "está muy cerca de propiciar que lleguen a la Alcaldía de Pamplona quienes en otros lugares están pactando de manera masiva con Vox". "Si de cordones sanitarios se habla, ahí habría un buen motivo para una reflexión", ha sostenido.



Ha considerado, además, que "las negativas a hablar y sentarse" por parte del PSN son "la negación de la política en su mayor expresión y una expresión de cierta soberbia" que, según ha indicado, quiere pensar que "viene inducida desde Madrid y no obedece a la lógica de Pamplona".



Y ha vuelto a descartar apoyar a la candidata socialista como alcaldesa, ya que EH Bildu "es la fuerza más votada". "Si hay una alternativa a la investidura de Enrique Maya, esa alternativa pasa por Joseba Asiron", ha concluido.



GEROA BAI: "PAMPLONA ES UNA CIUDAD CON MAYORÍA PROGRESISTA"



Finalmente, la cabeza de lista de Geroa Bai, Itziar Gómez, ha manifestado que la coalición mantiene la misma posición que la noche electoral, que Pamplona es "una ciudad con mayoría progresista". Y ha asegurado que la apuesta de Geroa Bai es "seguir intentando que la derecha no llegue a la alcaldía".



"Seguimos poniendo nuestros dos votos a disposición de esa suma de 14 que sigue reflejando una Pamplona plural y progresista mayoritariamente", ha expuesto Gómez, para recordar que se han reunido tanto con el PSN como con EH Bildu, pero que a ellos no les toca "hacer de puente de nadie".



De cara al sábado, día de conformación del Ayuntamiento, ha señalado que le gustaría que "impidiéramos que esa derecha coaligada en Navarra Suma pueda hacerse con la alcaldía". "Es mi deseo y el de la mayoría progresista que representa a la ciudad", ha apuntado.

