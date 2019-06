Actualizada 11/06/2019 a las 11:48

La candidata pamplonesa del PSN-PSOE, Maite Esporrín, ha confirmado que sigue firme en su idea de optar a la alcaldía de Pamplona y por ello ha rechazado sendas invitaciones formuladas por los candidatos de Navarra Suma y de EH Bildu para reunirse y explorar un posible acuerdo.



En declaraciones a los periodistas tras asistir a una conferencia sobre economía, en donde ha coincidido con el candidato de Navarra Suma a la alcaldía, Enrique Maya, la socialista ha señalado que "la situación está igual" y que, aunque lo ha "agradecido", ha declinado las iniciativas de Maya (NA+) y Joseba Asiron (EH Bildu).



"Nosotros seguimos con la idea de presentarnos si no hay ninguna otra variación", ha dicho Esporrín, lo que supone que se votará a sí misma en una corporación que tras las últimas elecciones ha quedado configurada con 13 concejales de NA+, 7 de EH Bildu, 5 de PSN y 2 de Geroa Bai.



Ha recordado la peculiaridad de la elección de los alcaldes, ya que "si ninguna de las personas que se postulan obtiene una mayoría, acaba siendo alcalde o alcaldesa la lista más votada, que en este caso es la de Navarra Suma", lo que puede ocurrir "si el resto de grupos no me dan el apoyo a mí".



Esto ocurrirá si EH Bildu o Geroa Bai, o ambos, deciden no apoyar a Esporrín, "pero no porque haya ninguna directriz del PSOE en ese sentido", ha aclarado para rechazar que los socialistas vayan a "entregar" la alcaldía a Enrique Maya (NA+).



Al respecto, ha señalado que ayer recibió la llamada del alcalde en funciones y candidato de EH Bildu a revalidar el puesto, Joseba Asiron, "para tener una reunión, pero nosotros ya hemos dicho con toda claridad que no vamos a negociar nada con EH Bildu. Le agradecí la llamada, por supuesto, pero decliné asistir a esta invitación".



Igualmente, "esta mañana también Enrique Maya me ha cursado una llamada para tener una reunión y ya le he dicho que en principio no considero" oportuno dada su postura.

Asimismo, Esporrín ha revelado que esta tarde se reunirá el Comité Local, "el máximo órgano dentro de la agrupación socialista de Pamplona", y con posterioridad la asamblea de los socialistas pamploneses, un foro donde "vamos a trasladar en primer lugar una valoración de los exitosos resultados que hemos obtenido en las elecciones y nuestra postura en relación con la próxima investidura".



"En cualquier caso todavía quedan días, creo que quizá no sea una posición definitiva sino que iremos trabajando en ello", ha señalado la candidata, quien ha reconocido que la agrupación socialista de Pamplona está integrada dentro del PSN-PSOE, "luego deberemos tener alguna reunión con la Ejecutiva" y "trabajar dentro del ámbito del partido", donde también "el PSOE a nivel nacional lógicamente también podrá dar alguna indicación".



Por ello, ha rechazado que la postura que finalmente mantengan sea "únicamente la decisión unilateral que yo pueda adoptar en este momento", aunque preguntada por si en el PSN de Pamplona se sienten "libres" para decidir ha advertido de que "hasta este momento unicamente la directiva que hemos tomado ha coincidido plenamente con ellos".

Esa decisión es la de "no negociar con EH Bildu, que es algo que no nos ha costado en absoluto porque es una cuestión de principios, en lo que creemos absolutamente, estamos plenamente convencidos", ha subrayado Esporrín.



Por otro lado, preguntada por la fijación de las 18.00 horas para el pleno de constitución del Ayuntamiento de Pamplona este sábado, una hora inhabitual cuando en anteriores ocasiones la cita se ha desarrollado a mediodía, ha reconocido que "probablemente" se deba a que quien ha citado, el alcalde en funciones y candidato de EH Bildu, Joseba Asiron, quiera comprobar qué apoyos y estrategias se materializan entre partidos en el resto de Ayuntamientos de Navarra.



"A mí me es indiferente, nosotros vamos a tener la misma posición porque, como ya hemos dicho, no vamos a negociar en absoluto con EH Bildu, luego la conformación del resto de ayuntamientos no nos va a afectar y por eso la hora no os afecta", ha reiterado Esporrín.

