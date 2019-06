Actualizada 10/06/2019 a las 11:58

Los partidos navarros van a centrar su actividad de esta semana en las negociaciones relacionadas con la constitución de los ayuntamientos, que tendrá lugar el próximo sábado, 15 de junio.

La semana pasada, el PSN realizó su primera ronda de contactos con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra para buscar la conformación del Gobierno de Navarra, pero esas conversaciones relativas al Ejecutivo quedan en segundo plano esta semana, ya que los contactos entre los partidos políticos se van a centrar en la conformación de los ayuntamientos.



Hay municipios de Navarra que ya conocen quién será su alcalde, como el caso de Tudela, donde Navarra Suma logró mayoría absoluta y Alejandro Toquero será el primer edil.



En otros ayuntamientos, todavía no se conoce en quién recaerá la Alcaldía. En el caso de Pamplona, Navarra Suma fue la lista más votada, con 13 ediles, a uno de la mayoría absoluta, y solo un voto unido de EH Bildu (siete concejales), PSN (cinco concejales) y Geroa Bai (dos concejales) impediría que Enrique Maya (Navarra Suma) sea alcalde de Pamplona.

Por el momento, el PSN ha descartado apoyar a EH Bildu para la Alcaldía, y la formación abertzale también ha rechazado apoyar a los socialistas.



Otros dos ayuntamientos que están sobre la mesa de los partidos son el de Zizur Mayor y el de Valle de Egüés. En el caso de Zizur Mayor, Navarra Suma ha sido la lista más votada con seis concejales, seguida de Geroa Bai, que ha conseguido cuatro. La suma de votos de Geroa Bai, EH Bildu y la candidatura AS Zizur permitiría que Jon Gondán (Geroa Bai) siguiera como alcalde. El PSN no sería necesario en esta ecuación, aunque sus votos también podrían servir a Geroa Bai en caso de que no hubiera acuerdo con AS Zizur.

En el Valle de Egüés, Navarra Suma ha ganado con nueve concejales, seguido de Geroa Bai, con cuatro. La unión de votos de Geroa Bai, PSN, EH Bildu, Podemos e I-E también permitiría que Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) siguiera como alcalde.

En otros ayuntamientos como Barañáin, Tafalla, Burlada o Estella, la candidatura de Navarra Suma también ha sido primera fuerza, mientras que la segunda lista ha sido EH Bildu y el PSN tendría que votar afirmativamente al candidato de la formación abertzale para que saliera elegido. En estos ayuntamientos, Navarra Suma podría hacerse con las alcaldías dada su condición de fuerza más votada si el PSN descarta el apoyo a EH Bildu, como ha planteado en Pamplona.

Otro caso en el que la Alcaldía está en el aire es Viana, donde Navarra Suma ha sido primera fuerza con cinco concejales, mientras que el PSN ha sido segunda con tres, y podría hacerse con la Alcaldía si recibe el apoyo de Cambiemos Viana, Geroa Bai y EH Bildu.



En Berriozar, donde EH Bildu es la fuerza más votada, aunque sin mayoría absoluta, la formación abertzale podría hacerse con la Alcaldía dado que Izquierda-Ezkerra, cuyo voto es clave, no facilitaría un Gobierno alternativo en el que estuviera el PSN.

Tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, EH Bildu logró la mayoría absoluta en 28 ayuntamientos y la mayoría relativa en 9; Navarra Suma se hizo con la mayoría absoluta en 16 municipios y con mayoría relativa en 13; el PSN ganó con mayoría absoluta en 14 ayuntamientos y con relativa en tres; Geroa Bai obtuvo dos mayorías absolutas; e Izquierda-Ezkerra, una.

