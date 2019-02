Escuelas Infantiles de Pamplona convoca pruebas para contratar nutricionistas

Actualizada 26/02/2019 a las 15:03

El organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona ha convocado pruebas selectivas para el desempeño del puesto de trabajo de nutricionista coordinación cocinas.

Se trata de generar dos relaciones de aspirantes, una para la formación dirigida a personal municipal y otra para la contratación temporal abierta a la ciudadanía, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan. Las personas interesadas pueden presentar su solicitudes hasta el 8 de marzo.

A la convocatoria para la formación podrá acceder personal fijo al servicio del Ayuntamiento de Pamplona y/o sus organismo autónomos, escuadrados en los niveles C o D, que no hayan agotado el periodo máximo de formación a que se tenga derecho. Deberán haber completado un mínimo de tres años de servicios efectivamente prestados en su puesto de trabajo, no hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa y tener el título de diplomatura o grado en Nutrición Humana y Dietética.

Para la convocatoria de constitución de una relación de aspirantes a la contratación temporal, abierta a toda la ciudadanía, a los requisitos habituales para el acceso al empleo público de nacionalidad, edad, capacidad física y psíquica y no inhabilitación ni suspensión, se une el de la posesión de la diplomatura o grado en Nutrición Humana y Dietética. Esta convocatoria par la contratación temporal valora también los méritos en el conocimiento de euskera y la posesión de titulaciones como licenciatura en Medicina (especialidad pediatría), grado en Magisterio de Educación Infantil o ciclo formativo de Grado Medio o Superior de Cocina.

Las bases de esta convocatoria se encuentran disponibles en la web www.pamplona.es/escuelasinfantiles, así como en la oficina del organismo autónomo en la avenida Conde Oliveto, 4-2.º izquierda. La convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 39 de este martes 26 de febrero. Las instancias para la convocatoria se pueden presentar en la oficina del organismo autónomo o por cualquiera de los medios previstos por la ley.

DOS PRUEBAS COMUNES

El proceso selectivo constará de dos partes comunes a ambas convocatorias. La primera prueba tendrá carácter teórico y consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas tipo test con varias alternativas de respuesta, de las que solo una de ellas será válida. Los preguntas versarán sobre el temario incluido en el anexo de la convocatoria. Esta parte se valorará con una puntuación máxima de 20 puntos y la superarán quienes obtengan al menos el 50%, es decir, 10 puntos. A la segunda prueba seran convocadas las diez personas que, habiendo aprobado el ejercicio, hayan obtenido las calificaciones más elevadas en la realización de la primera prueba.

La segunda prueba consistirá en la realización de uno o más ejercicios prácticos relacionados con el puesto de trabajo y con la materia incluida en el temario anexo de la convocatoria. Los ejercicios serán expuestos y defendidos oralmente por cada aspirante ante el tribunal en la fecha en que se determine. La prueba se valorará con un máximo de 66 puntos. La superarán quienes obtengan la mitad de esa puntuación.

