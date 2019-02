UPN critica que se valore el euskera como "único mérito" en dos plazas de farmacéutico

Actualizada 19/02/2019 a las 14:11

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado este martes que el Consistorio "valora el euskera como único mérito en una convocatoria para dos plazas de farmacéutico".

UPN ha indicado, en un comunicado, que, según el condicionado firmado por el director de Recursos Humanos, el euskera se valorará con entre ocho y diez puntos, según se posea el título B2 o C1.

Los regionalistas han señalado que "en un proceso de selección de personal como éste, las diferencias entre aspirantes se reducen a unas décimas, por lo que diez puntos extra se convierten en una ventaja decisiva para los vascoparlantes en el acceso al empleo público".

Por eso, han censurado que "esta valoración deja fuera a la inmensa mayoría de la población pamplonesa que no conoce y que no utiliza el euskera, en un puesto, además, para el que no se requiere el conocimiento de esta lengua".

Además, han subrayado que "la convocatoria no recoge ni un solo mérito más, por lo que un licenciado que tenga formación de posgrado, especialización, un doctorado, idiomas y amplia experiencia, no contará con un solo punto extra, mientras que otro por el simple hecho de saber euskera parte con una ventaja de 10 puntos". En este sentido, han criticado que "la imposición de este tipo de ventajas, incluso en plazas con perfil de castellano, como ésta, vetan el acceso a los castellanohablantes al empleo público".

Los concejales de UPN han destacado que "esta situación puede verse agravada de forma drástica con la puesta en marcha de la nueva ordenanza del euskera, aprobada inicialmente por el cuatripartito".

Los regionalistas, que han anunciado su voluntad de acudir a los tribunales "para evitar que se ponga en marcha una norma que discrimina a la inmensa mayoría de pamploneses ante su propio Ayuntamiento", han explicado que "la nueva ordenanza prevé la imposición del euskera en puestos ya existentes en el Ayuntamiento, incluso en los que no son de atención al público".

Han afirmado que "la imposición del euskera, junto a los ataques a los símbolos de Navarra para colocar la ikurriña en lugar destacado, y la propagación de una historia manipulada de nuestra ciudad, suponen la verdadera hoja de ruta de Asiron a lo largo de toda la legislatura".

Por eso, han anunciado que tomarán todas las medidas a su alcance para "evitar que estas plazas se consoliden", "para defender el derecho de todos los pamploneses a acceder al empleo público municipal en igualdad de condiciones y para que el Ayuntamiento cuente realmente con los mejores profesionales posibles en cada campo".

