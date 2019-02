Actualizada 08/02/2019 a las 10:52

En este año del centenario de la Banda de Música La Pamplonesa, la agrupación mantiene su apuesta por la formación de músicos amantes de las bandas. Así, en su tradicional concierto anual destinado a partituras compuestas para bandas de música, ofrecerá este sábado una velada con obras de Hardy Mertens, Franco Cesarini, James Barnes y Saúl Gómez Soler. Pero, además, se podrá asistir al estreno absoluto de la pieza ‘Fanfarria para el centenario’, una composición del propio director de La Pamplonesa, J. Vicent Egea.

Pero, además, alumnos del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate se mezclarán con los músicos profesionales sobre el escenario. Esta es una de las iniciativas emprendidas por la banda para que los futuros intérpretes, hoy en formación, conozcan de primera mano la manera de trabajar de las agrupaciones consolidadas. Es una apuesta de La Pamplonesa por reivindicar la enseñanza de la música y desarmar el tópico de que la música para bandas sólo permite acceder a conciertos en calle.

Según la Asociación Mundial de Bandas de Música (WASBE) la música de banda se mantiene fuerte en el panorama musical ya que hoy son muchos los autores que componen para Banda de Concierto, y se producen cientos de estrenos de obras cada año que se afianzan en los programas de las mejores bandas. La Pamplonesa tiene precisamente como objetivo ayudar a difundir este tipo de repertorio con esta modalidad anual de concierto.

Este concierto será el segundo de los programados para esta temporada por la banda en el Teatro Gayarre y será dirigido por Jesús Garisoain. Las entradas se pueden obtener en la taquilla del teatro o en www.teatrogayarre.com al precio de 4 euros. La próxima sesión de la Pamplonesa en el Gayarre será, el domingo 17 de febrero, la matinal ‘De Cervantes a Turrillas’, bajo la dirección de Jesús Garísoain. La Pamplonesa es la única entidad que puede ejecutar e interpretar las partituras para banda del conocido compositor pamplonés, por decisión de los herederos de Manuel Turrillas.

REPERTORIO

La Fanfare que dará inicio a la velada es la introducción de Centennial Overture, una obra que estrenará La Pamplonesa en junio en el marco del Festival de Bandas IFOB. La fanfarria nace para ser interpretada a modo de breve obertura en varios conciertos del centenario de la banda. Está escrita para metales y percusión y construida por dos de los motivos principales de la obra de la que forma parte. Tras este tema, en la primera parte del repertorio, se irán sucediendo los paisajes y fiestas valencianos de Gómez Soler, que La Pamplonesa aborda por primera vez, y los sones de Cerdeña recreados por el holandés Hardy Mertens.

La segunda parte del concierto se destinará dos composiciones de muy diverso signo. La primera será ‘The haunter of the dark’, del suizo Franco Cesarini, que en sus compases quiere recrear la novela homónima (‘El morador de las tinieblas’) del escritor gótico Howard Phillips Lovecraft. La última apuesta de la banda será ‘Fantasy variations on a theme by Niccolo Paganini’ de James Barnes, un compositor norteamericano que realizó veinte variaciones sobre ‘Capricho nº 24 en la menor’ de Paganini para violín solo.

