I-E de Pamplona apela a "la responsabilidad" de las fuerzas del cambio

Actualizada 11/01/2019 a las 17:08

Izquierda-Ezkerra de Pamplona ha lamentado este viernes, 11 de enero, la abstención de Aranzadi en los Presupuestos municipales para 2019, que, junto con los votos en contra de UPN y PSN, "deja a Pamplona sin cuentas, con la consiguiente prórroga de los de 2018, lo que supone que la ciudad pierde 26 millones para inversiones sociales, dejando en el aire proyectos como el carril bici del Labrit, Casa de las Mujeres y otros proyectos puestos en marcha y no finalizados en esta legislatura, como Pío XII o el Plan de Amabilización".

En un comunicado, Izquierda Ezkerra ha apelado a "la responsabilidad de las cuatro fuerzas del cambio para trabajar en lo que resta de legislatura, codo con codo, haciendo un ejercicio de autocrítica, cosiendo heridas". "Creemos absolutamente necesario en 2019 mantener y profundizar en el cambio en Pamplona y para eso somos necesarias todas las fuerzas del cambio, como se ha demostrado hasta ahora", ha concluido.

I-E ha señalado que le "preocupan enormemente" las inversiones previstas para este año 2019 en los distintos barrios de la ciudad. "Estos presupuestos contemplaban actuaciones importantes y muy necesarias especialmente en barrios como Echavacoiz, Arrosadía, San Jorge que ahora quedan en el aire", ha expuesto.

Ha explicado la formación que en las últimas semanas ha mantenido una vía de diálogo y negociación con el equipo de gobierno, "por responsabilidad con la ciudad". "Hemos puesto toda la carne en el asador", ha señalado Edurne Eguino, quien ha añadido que "ha sido una legislatura dura, no exenta de conflictos con nuestros socios, que conllevó, como es bien sabido, nuestra expulsión junto con Aranzadi del equipo de gobierno".

Tras defender que desde Izquierda-Ezkerra "se ha hecho un ejercicio de responsabilidad mirando hacia la reedición del cambio en el 2019", ha añadido que consideran que "las fuerzas del cambio, a pesar de las diferencias que podamos tener, hemos de ser capaces de trasladar a la ciudadanía con fuerza y convicción que somos una alternativa sólida a la derecha si no queremos verla gobernando de nuevo dentro de unos meses". "La decisión de Aranzadi no ayuda en absoluto", ha opinado.

Según ha continuado, "como consecuencia de la abstención de Aranzadi a los Presupuestos, Geroa Bai siguió adelante con su propuesta que posibilita la instalación de hoteles en el 25% de las manzanas del Casco Viejo y abre la puerta a que el Hostel de Unzu se convierta en realidad en un futuro no muy lejano". "Esta medida puede suponer la pérdida de más de 1.000 viviendas en el Casco Viejo", ha agregado.

En este sentido, I-E ha indicado que "la moción de Geroa Bai contó con el voto favorable de UPN, lo que puede dar lugar a un cambio importante en la configuración del Casco Viejo de Pamplona, que no compartimos en absoluto". "Apostamos, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, por un necesario equilibrio que garantice un barrio vivo, habitado por su vecindario habitual, con comercio local, locales recreativos y hosteleros, en proporción adecuada para la sostenibilidad de todos los usos, minimizando el riesgo de convertir nuestro Casco Antiguo en un área turística recreativa que acabe expulsando a residentes y pequeños comercios a otras zonas de la ciudad, como ya ha sucedido en otros lugares", ha dicho.

Finalmente, I-E ha señalado que como resultado de la negociación que ha llevado a cabo en las últimas semanas EH Bildu y Geroa Bai aceptaron diversas propuestas "que esperamos sean respetadas pese a no ser aprobado finalmente el presupuesto, en aquello que no dependa del mismo, en particular la puesta en uso de viviendas municipales para atender situaciones de emergencia habitacional".

Selección DN+