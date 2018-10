Actualizada 02/10/2018 a las 13:19

El grupo municipal socialista votará favorablemente a la convocatoria de un concurso internacional de ideas para la transformación del Monumento a los Caídos y su entorno urbano porque considera que "no es de recibo mantener este edificio como está en la actualidad".



Para los socialistas es "imprescindible" actuar en ese área, según indican en un comunicado, en el que sostienen que "no es aceptable que todavía en el 2018 no se haya encontrado una solución definitiva a este edificio, acorde a la Ley de Memoria Histórica".



Por eso les parece oportuno convocar este concurso, de amplia participación, donde se puedan recibir propuestas de futuro abiertas y que "den otra imagen y otra resignificación a este espacio".



Además, a través de su portavoz, Maite Esporrín, exigen una solución para la pasarela del Labrit, cerrada al tránsito peatonal desde febrero de 2016, cuando se empezaron a descolgar algunas chapas de la pasarela.



"Posteriormente se colocó una malla envolvente de protección y después de informes y contra informes, estamos casi acabando la legislatura y consideramos que este asunto debe quedar resuelto", añaden.



Además anuncian su intención de recurrir al Contencioso Administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra desestimando sendos recursos de alzada interpuestos contra la resolución del director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pamplona sobre convocatorias para dos puestos de trabajo, uno de Economista y otro de Técnico Superior en Industria Alimentaria.



En ambos recursos se cuestionaba la valoración que se hacía en la convocatoria del euskera para acceder a los puestos de trabajo que no tienen contacto directo con el público.



El TAN, amparándose fundamentalmente en el nuevo Decreto Foral 103/2017 de 15 de noviembre, por el que se regula el uso del euskera en las Administraciones públicas de Navarra, da cobertura a esta valoración.



El grupo socialista no comparte esa resolución por lo que va a recurrirla al considerar que es "injusto y discriminatorio" con la mayoría de la población y porque el mencionado Decreto Foral "está recurrido ante los Tribunales, al menos por UGT", y, por tanto, "lo más sensato antes de aplicarlo, esperar a que se resuelva el recurso"



A eso añaden que la resolución del TAN "no se ajusta a la realidad sociolingüística de Pamplona (sólo el 2'9% de la población lo usa habitualmente, según soziolinguistika klusterra)", que algunos artículos a los que se alude no son coincidentes con la literalidad del contenido del decreto y porque hace unas valoraciones, en su opinión, "cuando menos cuestionables" .



También ven un "defecto de interpretación", ya que, según su criterio, "el TAN dice que el mencionado Decreto Foral, permite que se valore el euskera en puestos de trabajo que no se encuentre recogido con este perfil lingüístico obligatorio y no se halle recogido en la plantilla orgánica, cuestión que se repite constantemente en el Decreto en sentido contrario".

