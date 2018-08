Asiron dice que como alcalde debía haber sido informado del desalojo del gaztetxe

Actualizada 17/08/2018 a las 12:53

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha manifestado este viernes que no comparte "en absoluto" el desalojo del 'gaztetxe Maravillas', en el Palacio Marqués de Rozalejo, en Pamplona, "ni en el fondo ni en las formas" y ha afirmado que "como alcalde de la ciudad tendría que haber sido informado".

En una rueda de prensa convocada tras el desalojo, Asiron ha reiterado que "la voluntad de diálogo como única manera para poder solucionar este asunto". En su opinión, lo ocurrido este viernes "no mejora la convivencia en el propio Casco Antiguo de Pamplona como barrio y no mejora tampoco la convivencia en la ciudad".

A su juicio, "hoy las posturas están bastante más enconadas que ayer, no se han producido avances sensibles, ni que sea más fácil hoy que ayer el diálogo". "Creo que no hemos avanzado nada en el problema de facilitar un ocio autogestionado para la juventud", ha agregado, para afirmar que "tenemos un edificio más vacío y tenemos algunas personas contusionadas".

Asiron ha sido tajante al afirmar que "rechazamos este desalojo unilateral empleando la fuerza" y ha reiterado que "abogamos ahora más que nunca por el diálogo". "Tengo voluntad y empeño personal en sacar adelante algún espacio de diálogo donde podamos debatir estos temas que nos atañen a todos", ha dicho.

El alcalde ha señalado que no ha hablado con el Gobierno foral acerca de este asunto. "Creo que como alcalde de la ciudad tendría que haber sido informado", ha indicado, para afirmar que "me hubiera gustado ser como mínimo conocedor de lo que iba a ocurrir y no enterarme por las redes sociales".

Ha añadido que "como alcalde me toca intentar abrir vías de diálogo, restañar las diferencias, las posibles heridas y el equipo de gobierno está a la vuelta de vacaciones trabajando y tenemos que juntarnos para hablar de este y otros temas". "Es muy importante que intentemos impulsar vías de diálogo, que es lo más constructivo", ha expuesto. (Habrá ampliación)

