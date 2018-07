El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha asegurado que pese a la expulsión del gobierno municipal de los concejales de Aranzadi e Izquierda-Ezkerra "se puede seguir trabajando por el cambio a cuatro, cada uno desde su lugar" y ha defendido que "los pasos que se han dado eran necesarios y no tienen reversión".



Así lo ha señalado Asiron a los periodistas este jueves con motivo de la primera reunión de los titulares de las concejalías delegadas de Pamplona tras la remodelación del Gobierno municipal realizada por el alcalde.



El primer edil pamplonés ha afirmado que la reunión se ha celebrado con "normalidad", ya que "el tema está asumido, interiorizado y ya hoy es una reunión de trabajo para organizar cosas". "Estamos a 25 horas del arranque de San Fermín y todas las áreas tienen que estar funcionando al 110%, así que normalidad y ganas de trabajar", ha enfatizado.



Preguntado por si pese al cese de los concejales de Aranzadi e I-E hay posibilidad de diálogo, Asiron ha remarcado que "el diálogo ha existido y va a seguir existiendo a futuro", puesto que ambas formaciones son "fuerzas referenciales del cambio". Por lo tanto, ha agregado, "vamos a seguir trabajando con ellos".



El alcalde ha afirmado que "siente mucho" que "ese diálogo, que en todo momento hemos intentado, no se haya podido llevar a efecto como hubiese querido" y como ejemplo de ello ha contado que el día del pleno municipal, en el que se debatió el proyecto de inversiones financieramente sostenibles, convocó a Edurne Eguino (I-E) media hora antes del inicio de esta sesión "trascendental" para "negociar in extremis", pero "no acudió".



En su opinión, "ahora es el momento de situarnos en este nuevo escenario" y ha considerado que "se puede seguir trabajando por el cambio a cuatro, cada uno desde su lugar".



Asiron ha comentado que a nivel personal ha mantenido "algún contacto" con concejales expulsados del equipo de gobierno y ha destacado que "el mensaje es de seguir trabajando por el cambio". "Hay un acuerdo programático. Nosotros vamos a tener como referente hasta que termine la legislatura el acuerdo programático y éste pertenece a las cuatro fuerzas. Por lo tanto, seguimos trabajando en el mismo guión", ha declarado.



En este sentido, ha remarcado que "el cambio está muy por encima de las siglas, incluso por encima también del nombre de la persona que en un momento dado ejerza la Alcaldía" y ha incidido en la idea de que "el cambio es lo realmente importante". "Es por lo cual la ciudadanía hace tres años nos colocó aquí a cuatro fuerzas políticas", ha planteado.



SIN NOVEDADES RESPECTO A LOS 6 MILLONES



Por otro lado, respecto a los 6 millones del proyecto de inversiones financieramente sostenibles, que fue rechazado por la abstención de Aranzadi e I-E, Asiron ha afirmado que no hay "ninguna novedad" respecto a este tema y que "la novedad se produjo el día del pleno en el que vimos que debido a la abstención de Aranzadi e I-E decayeron unas inversiones para proyectos importantísimos para el Ayuntamiento y la propia ciudad".



"Sigo pensando que fue una irresponsabilidad absoluta permitir con la abstención que decayeran estos proyectos y ahora lo que toca, y lo que he encargado a los concejales delegados, es que trabajen para intentar recuperar en la medida de lo posible, si no toda la inversión, al menos la mayor parte", ha relatado.



"ILUSIÓN" DE ARMENDARIZ



Por su parte, el nuevo concejal de Participación Ciudadana, Mikel Armendariz, de Geroa Bai, ha destacado que asume esta nueva responsabilidad con "ilusión" y ha resaltado que "estando en política y en un puesto de concejalía, en cualquier momento te puede tocar, sobre todo estando en responsabilidad de Gobierno". "Podía haber sido antes, podía haber sido más tarde, pero hay que estar preparado", ha declarado.



Ha comentado que en la primera reunión del nuevo gobierno municipal el alcalde les ha transmitido que "todavía quedan diez meses por delante, que tenemos que gestionar un Ayuntamiento y que esto no se puede parar". Y ha asegurado que "estamos todos con mucha ilusión, vamos a sacar esto adelante y tenemos diez meses para demostrar que esto se puede sacar".

