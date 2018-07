La concejal de Geroa Bai en Pamplona Itziar Gómez ha mostrado su "preocupación y tristeza" por la abstención de Aranzadi e I-E en la votación de las inversiones financieramente sostenibles, que finalmente no fueron aprobadas al contar con el único voto a favor de EH Bildu y Geroa Bai.



Itziar Gómez, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa sobre este voto dividido de los socios del cuatripartito, ha explicado que ya ha trasladado al alcalde sus "consideraciones" y ha confiado en que "tome las decisiones oportunas y pertinentes para seguir consolidando el cambio".



No obstante, la concejala de Geroa Bai no ha querido pronunciarse sobre cuáles deberían ser esas decisiones. "Es una competencia que tiene el alcalde", ha señalado.

Antes, EH Bildu había emitido un comunicado en el que también censuraba el comportamiento de Aranzadi e Izquierda-Ezkerra. La formación abertzale considera "inaceptable" que hayan antepuesto "intereses partidistas" para impedir que se aprobasen 6 millones en inversiones financieramente sostenibles.

Hay que recordar que este martes Aranzadi e I-E impedían con su abastención aprobar las inversiones del cuatripartito. Edurne Eguino (IE) y Laura Berro (Aranzadi), se abstuvieron y se mostraron críticas con el Gobierno municipal por incumplir el acuerdo programático. Como consecuencia de esta abstención, el equipo de Gobierno no ha conseguido sacar adelante las inversiones que tenía previstas.

