Bildu acusa de "deslealtad" a sus socios de Aranzadi e I-E en Pamplona

EH Bildu ha considerado "inaceptable" y "una deslealtad al cambio" la actuación de Aranzadi e Izquierda-Ezkerra en el debate en el pleno municipal sobre inversiones y ha criticado que "hayan buscado junto al régimen una mayoría que no han querido trabajar dentro del equipo de gobierno".



En un comunicado, EH Bildu ha valorado de manera "muy grave" la abstención de Aranzadi e I-E, una posición que "en estos momentos deja en el aire las importantes inversiones para este año, fundamentales para sacar adelante numerosos proyectos de carácter social y que buscan dar respuesta a las necesidades de los barrios".



"Ciertamente, el proyecto de inversiones presentado por la Junta de Gobierno recoge numerosos proyectos incluidos en el acuerdo programático, como son el desarrollo del plan de barrios, la rehabilitación de viviendas para emergencia habitacional, las reformas en escuelas, la redacción del proyecto de la casa de las mujeres o la segunda fase de la amabilización del centro de la ciudad. Es un proyecto que mira a la ciudad en su conjunto y que pretende dar respuesta a necesidades importantes de los barrios", ha argumentado la coalición abertzale.



Sin embargo, ha lamentado que I-E y Aranzadi "hayan preferido anteponer proyectos particulares e intereses partidistas a una propuesta aglutinadora, que responde a las necesidades comunes de la ciudad y que tiene la mirada en las necesidades más urgentes, no en unas áreas concretas o de unas parcelas particulares".



"Entendemos que todavía hay muchísimos proyectos por desarrollar y mucho trabajo por delante, para eso tenemos un año intenso de trabajo por delante y un compromiso por avanzar y profundizar que hemos reiterado constantemente. Pero pretender tirar de la mesa proyectos participados que ya están en marcha, proyectos elaborados para su desarrollo inmediato y anteponer proyectos particulares que todavía no tienen forma ninguna es una irresponsabilidad y una actitud muy poco solidaria", ha sostenido.



En su opinión, se trata de "una actuación poco seria de quienes son parte del Gobierno y que hoy con una actuación más propia de la oposición dificultan el desarrollo de muchísimos proyectos importantes para los barrios y para las personas de Pamplona".



Para EH Bildu, "esta falta de voluntad de acuerdo se ha visto reflejada en la votación final, cuando conocidas las enmiendas aprobadas y rechazadas, no se ha apoyado el proyecto base de inversiones de 6 millones de euros", pese a que "las negociaciones y la voluntad de EH Bildu para acercar posturas y alcanzar un punto de encuentro se ha mantenido hasta instantes antes de la votación".



Con una oferta, ha agregado, que "incluía el importe para la redacción y ejecución del proyecto de la casa de las mujeres, la redacción y ejecución de la primera fase de la unidad de barrio de Arrosadia y la redacción del proyecto de carril bici de Labrit".



Por todo esto, EH Bildu ha incidido en que es "una actuación incomprensible, al tratarse de proyectos que I-E y Aranzadi llevaban en sus enmiendas y que tampoco han salido adelante".



"Tenemos muy claro que ese nuevo modelo social y el compromiso con el cambio social deben ser dos guías fundamentales en la gestión del Gobierno del cambio y, por ello, no podemos sino mostrar nuestra preocupación e insatisfacción por la postura que han adoptado I-E y Aranzadi, situándose al lado de UPN y PSN. Desde EH Bildu continuaremos trabajando para dar forma al cambio social, político y cultural que la sociedad demandó hace tres años, desde la seriedad, el rigor y la lealtad al cambio y a la ciudadanía", han afirmado desde la coalición abertzale.

