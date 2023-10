Berta Miranda, del Gobierno foral: "La alcaldesa debe cumplir con el convenio"

Por si eldel Ejecutivo al Ayuntamiento de Pamplona no era lo suficientemente claro, este martesdel Gobierno de Navarra volvió a insistir en los términos de la carta. “La alcaldesa debe cumplir lo firmado. No estamos en una fase de debate y negociación. Esa fase se cerró el día en que se firmó el convenio, el pasado 3 de abril. Si no cumplen con el ultimátum va a haber tres consecuencias: que no se va a poder hacer el carril bici entre Pamplona y Burlada, que se va a perder la ayuda de 4,2 millones y que el Ayuntamiento de Pamplona va a tener que devolver el dinero con intereses”, aseguró Miranda.