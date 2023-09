UPN apuesta por continuar con las cámaras de seguridad en calles de Pamplona

Y en el extremo contrario, PP, con Carlos García Adanero dando un rotundo “sí” a la medida. El resto de la oposición, PSN Contigo Zurekin, no entró a valorar el tema ya que se mostró más preocupado por otras cuestiones que aparecieron en este planteamiento a cuatro años. O, para ser más exactos, que según los socialistas no aparecieran. Su portavoz Elma Saiz dijo que echaba de menos un mapa de zonas oscuras para las mujeres.

COLABORACIÓN POLICIAL

Labairu anunció que para afianzar la seguridad en la ciudad se creará un observatorio que detecte cuáles son los problemas que amenazan la tranquilidad en la calle de cara a poner en marcha políticas preventivas. También aseguró que se pondrá en marcha una oficina municipal de convivencia. “El 80% de avisos que recibimos están relacionados con este tema, como son quejas entre vecinos y hosteleros o entre propios vecinos. Será un espacio en el que trabajar por ejemplo en la convivencia y en contra del racismo”.

En materia de tráfico, lo más destacable fue su intención de implantar una aplicación para móviles que informe de las plazas libres en rotación. Habló sobre la necesidad de crear el corredor peatonal entre Iturrama y Casco Antiguo y crear entornos seguros en colegios, centros de salud u otros edificios públicos.

Unaque para Endika Alonso sonaba a promesa del pasado y le reprochó que incluyeran otras, como la prevención de agresiones en el deporte base, que en su día -aseguró- rechazaron de EH Bildu. Igualmente le recriminó que las kalejiras fueran por las aceras y no se permitiera por la calzada, algo en lo que también coincidió en señalar el edil de Contigo Txema Mauleón . Además, este último dijo que su área era la de mayor dotación económica cuando, en sus palabras, por falta de recursos no se puede atender a la mitad de la demanda de escuelas infantiles o no hay un centro para mayores.