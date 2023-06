Cristina Ibarrola: "Pretendo que Pamplona sea una de las ciudades más seguras de España"

Pamplona, la regionalista Cristina Ibarrola, considera que, pese a estar en minoría, se puede gobernar de "forma exitosa con acuerdos puntuales" y, en ese sentido, tras apuntar que su "línea roja es EH Bildu", expresa su confianza en poder alcanzarlos con el resto de grupos. La nueva alcaldesa de, la regionalista, considera que, pese a estar en minoría, se puede gobernar de "forma exitosa con acuerdos puntuales" y, en ese sentido, tras apuntar que su "línea roja es EH Bildu", expresa su confianza en poder alcanzarlos con el resto de grupos.

Licenciada en Medicina y Cirugía y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y parlamentaria foral en la pasada legislatura, Cristina Ibarrola Guillén (Pamplona, 1969) es la segunda mujer en ocupar la alcaldía de la capital navarra en las once legislaturas de la etapa democrática, un cargo al que ha accedido como la candidata de la lista más votada (9 concejales), con el apoyo del PP (2), en un Consistorio de 27 escaños.

En una entrevista, asegura que en todo momento ha sido consciente de que, si gobernaba, lo iba a hacer en minoría y destaca que lo hará "con diálogo y buscando consensos", al tiempo que señala que "a día de hoy" no tienen intención de hacer ningún pacto de gobierno.

P.- ¿Cómo afronta su primera experiencia municipal?

R.- La verdad es que con muchísima responsabilidad, con muchísimo respeto, pero bueno, tengo experiencia en gestión de proyectos y en gestión de equipos y es algo que me apasiona (...) Llevo unos meses absolutamente inmersa en el conocimiento a fondo del ámbito municipal, siendo consciente de que me queda todavía mucho para aprender, pero con mucha ilusión y muchas ganas de hacer cosas por la ciudad en la que nací, en la que he vivido siempre y por la que siento un tremendo arraigo, y por mejorar la calidad de vida de la gente.

P.- ¿Cómo han sido estas primeras horas en el Consistorio?

R.- Es todo como muy muy rápido, porque quiero hacer demasiadas cosas y el día no tiene horas. El lunes, lo primero una presentación lógica con todos los trabajadores de esta casa, para mí la comunicación interna del proyecto es muy importante. Quiero que la gente se sienta partícipe del proyecto en el que vamos a trabajar. Y luego, muchas reuniones, muchas cosas por decidir, un trabajo intenso en una estructura que quiero que salga en las próximas dos semanas.

P.- ¿En algún momento ha temido no lograr la alcaldía?

R.- No lo he temido, pero lo he tenido presente constantemente desde el día que di el paso a presentarme como candidata por UPN. Era perfectamente consciente de que podía estar o no estar. Las tres semanas después de las elecciones ha estado ahí siempre flotando un posible pacto entre el Partido Socialista y EH Bildu, que era la única manera de que yo no fuera alcaldesa, porque tengo la legitimidad de ser la lista más votada.

Lógicamente no tenía ni idea de lo que iba a suceder, estaba perfectamente preparada para empezar a gobernar Pamplona desde el día siguiente o para no hacerlo y aceptarlo democráticamente, aunque evidentemente no puedo compartir un pacto con EH Bildu porque tenemos modelos de sociedad y de ciudad absolutamente antagónicos.

P.- En la toma de posesión sumó a los de UPN los votos del PP, lo que le deja en una situación de minoría.

R.- Yo era plenamente consciente de que, si llegábamos a gobernar, lo íbamos a hacer en minoría pero con un talante de diálogo (...) Nuestra línea roja es EH Bildu, con el resto espero llegar a acuerdos en medidas y acciones que sean buenas para la gente de Pamplona. Eso es para lo que creo que los ciudadanos nos han elegido como representantes de diferentes partidos pero con cosas en común. Tenemos la obligación de entendernos y, desde luego, por mi parte no va a quedar.

Sé perfectamente que no gobierno con mayoría absoluta y que mi proyecto tendrá que modificarse en ciertos aspectos, intentando buscar el consenso y eso es lo que pretendo hacer.

P.- El PSN, a diferencia de la pasada legislatura en la que se votó a sí mismo, votó en blanco. ¿Eso deja la puerta abierta a posibles acuerdos?

R.- A día de hoy no tenemos intención de hacer un pacto de gobierno, pero aparte el PSN ya ha marcado que tampoco lo quiere hacer. Insisto, creo que se puede gobernar Pamplona de forma exitosa con acuerdos puntuales con diferentes grupos municipales.Y estamos en ello (...). Si me hubiera tocado un papel de oposición no me veo bloqueando proyectos que sean buenos para la gente y espero que el resto de partidos también sea responsable.

P.- Este lunes convocó a unas reuniones individuales a todos los grupos, excepto EH Bildu, pero el PSN no acudió. ¿Cree que es una buena forma de empezar a hablar?

R.- Tendrá que responder la representante del PSN (Elma Saiz), yo simplemente llegué a trabajar a las ocho de la mañana, saludé a todos los trabajadores y a la vez intenté que se convocara al resto de portavoces por un tema de saludo cordial y de inicio de una legislatura que vamos a tener que compartir durante cuatro años. Ella decidió no acudir, pues bueno, es muy libre. Tendrá que responder ella.

P.- No convocó al portavoz de EH Bildu, la segunda fuerza municipal. ¿Por qué?

R.- No le convoqué pero hablaré con él sin ningún problema en temas que no sean de proyecto, pero sí de funcionamiento del Ayuntamiento, claro.

P.- Tras la toma de posesión el concejal de Contigo Navarra habló de una moción de censura. ¿Cómo recibió sus palabras?

R.- Bueno, permítame que hasta me sonría. Si hubieran quedado de acuerdo en un pacto con EH Bildu, Joseba Asiron estaría hoy sentado en este despacho, pero no han hecho ese pacto (...) Que a la media hora de ser elegida democráticamente como alcaldesa alguien ya esté pensando en una moción de censura me parece un poco sorprendente. No lo entiendo y, además, de alguien que tiene un solo concejal por los pelos, un 5,2 % de los votos. No le doy más importancia.

P.- Durante la campaña apuntó que una de sus prioridades era aumentar la seguridad. ¿Qué va a hacer en ese sentido?

R.- Sí, comenté tres prioridades fundamentales para mí, estratégicas y que iba a cometer de forma inmediata y estamos en ello. Tenemos medidas para mejorar la seguridad en Pamplona, que es una ciudad segura si miramos los rankings, pero hay una sensación también de pérdida de esa seguridad que es, no solamente de Pamplona, sino bastante generalizada después de la pandemia.

Yo pretendo que Pamplona sea una de las ciudades más seguras de España y que cualquier persona en cualquier rincón de la ciudad, a cualquier hora del día se sienta lo más segura y lo más protegida posible.

Tenemos medidas de incrementar las cámaras de seguridad, mejorar la iluminación y otras medidas. Además Pamplona es la ciudad donde más se resuelven los delitos, que yo creo que también es algo positivo y que hay que seguir cultivando.

P.- ¿Qué otras prioridades tiene?

R.- Quiero también que Pamplona sea la ciudad en la que más rápido se dé respuesta a los trámites burocráticos de los ciudadanos, que no se perjudique a la hora de montar un negocio o de hacer una obra, tanto a nivel personal como a nivel de empleo o de comercio, o de empresas.

Y quiero cultivar una 'marca Pamplona'. Creo que es el momento de Pamplona, que Pamplona tiene mimbres suficientes para ser mucho más atractiva para el exterior, para atraer talento, para atraer inversiones, para tener riqueza, que haga mejorar la ciudad y mejorar los servicios a los ciudadanos.

P.- ¿Recuperar la Carta de Capitalidad es otro de sus objetivos?

R.- Creo que es un derecho que tienen los ciudadanos de Pamplona desde hace 25 años. Es evidente que Pamplona es la capital de Navarra y hay que tratarla como tal. Pamplona merece una financiación acorde a esos servicios que el Gobierno de María Chivite, junto a EH Bildu, se la han robado. Han sido 17 millones de euros perdidos en dos años. Yo desde luego voy a hacer bandera de esto y esté quien esté en el Gobierno voy a exigirlo.

P.- ¿Cómo le gustaría que se recordara su mandato?

R.- A mí me gustaría ser reconocida como la alcaldesa de las personas, que tras mi paso por aquí las personas sientan que viven mejor, que estén orgullosas de esta ciudad y que Pamplona sea reconocida fuera como una ciudad atractiva, atractiva para la gente de aquí y para la gente de fuera, para venir y visitarla o para venir y hacer tu proyecto de vida aquí.