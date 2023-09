El Ayuntamiento de Pamplona recurrirá la rebaja de condena a un miembro de La Manada

La Manada por la violación grupal de los Sanfermines de 2016 en aplicación de la ley del sólo sí es sí, han informado a EFE fuentes municipales. El Ayuntamiento de Pamplona recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de rebajar en un año —de 15 a 14 años— la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados depor la violación grupal de los Sanfermines de 2016 en aplicación de la ley del sólo sí es sí, han informado a EFE fuentes municipales.

En este proceso judicial, el Ayuntamiento de Pamplona ha participado como acusación popular, al igual que el Gobierno de Navarra, que ya ha anunciado también que estudia presentar un recurso de casación y, si este no prospera, recurrir ante el Tribunal Supremo.

La alcaldesa de Pamplona, la regionalista Cristina Ibarrola, ha lamentado "muchísimo" la rebaja de la pena de uno de los miembros de La Manada y sobre la posibilidad de corregir la decisión del TSJN ha considerado: "Me temo que hay poco que hacer porque no es una cuestión de estar o no de acuerdo, es que la ley ampara lo que está sucediendo".