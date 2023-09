El PSN lamenta su "exclusión" del acuerdo alcanzado en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

ha lamentado su "exclusión" en el acuerdo alcanzado entre EH Bildu, Independientes, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para dar la presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al independiente David Campión, y ha asegurado que no entiende "por qué los grupos firmantes del acuerdo han optado por dar la presidencia a los independientes y no al PSN". La portavoz del grupo del PSN en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Elma Saiz para dar la presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al independiente David Campión, y ha asegurado que

En un comunicado, Saiz ha destacado que los socialistas son "la clave para que el programa propuesto se ejecute con el Gobierno de Navarra". "Vamos a llevar a cabo una oposición firme y rigurosa velando por el interés general de toda la comarca", ha remarcado Saiz, tras añadir que "no entendemos que prefieran que gestione un independiente en vez de un partido municipalista que tiene representación en el conjunto de la Comarca de Pamplona".

Precisamente por eso, según Saiz, los socialistas reclamaban la presidencia de la Mancomunidad, pero los firmantes, ha dicho, "no han querido asumir el grueso de nuestras propuestas y nos han excluido de toda negociación". "No compartimos ni el fondo ni las formas, no es nuestra manera de trabajar y de entender una negociación", ha criticado.

En cuanto al programa, a juicio de Saiz "es irrealizable en varios de sus puntos" ya que "la MCP carece de competencias y de financiación para llevarlo a cabo". Además, según ha dicho, "se plantea un aumento de la estructura burocrática de la entidad sin justificación".

El PSN considera que "el acuerdo obvia las necesidades básicas que sí son competencia de la MCP, como intensificar la cooperación para hacer frente al problema del incumplimiento de la ordenanza de residuos en forma de bolseo y el abandono de voluminosos o mejorar la limpieza de los contenedores; no se prevén medidas específicas y complementarias para incentivar la recogida selectiva; y ni siquiera se menciona el Servicio de Educación Ambiental que ejerce una función esencial que contribuye a la concienciación ambiental, entre otras".

"Un acuerdo grandilocuente que ni tiene respaldo presupuestario ni competencial a la vez que obvia aspectos básicos e importantes", ha concluido Saiz.